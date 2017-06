Hamburg (ots) - Bei welchen Unternehmen können Verbraucher ihren Geldbeutel am meisten schonen? Welche Anbieter sind auch auf längere Sicht in puncto Preis und Kosten führend? Antworten gibt "Deutschlands Spar-Champions 2017", eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (Ausführliche Informationen in der Zeitschrift DISQ-TEST, Ausgabe 02/2017, ab heute im Zeitschriftenhandel).



Die diesjährigen Preisträger sind die günstigsten Anbieter aus 18 analysierten Branchen und Kategorien - von Energie und Technik über Konsum und Touristik bis hin zu Finanzen und Versicherungen. Das DISQ hat hierfür das Preisniveau von rund 350 Unternehmen untersucht und vergleichend bewertet. Die Basis bilden über 20.000 Preisdatensätze aus rund 50 DISQ-Studien der letzten vier Jahre; die höchste Gewichtung kommt dabei jeweils den aktuellsten Daten zu.



Zu "Deutschlands Spar-Champions 2017" zählen Unternehmen wie beispielsweise DKB Deutsche Kreditbank (Direktbanken), HUK-Coburg (Private Krankenversicherer), 1&1 (Internetanbieter), Check24 (Online-Reisevermittler), Knauber Erdgas und Grünwelt Energie (Gas- bzw. Stromanbieter).



Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Sehr häufig fließen in die Gesamtbewertung der DISQ-Studien neben dem Service auch Preis- und Kostenanalysen ein. Welche Unternehmen nicht nur punktuell am günstigsten sind, ist für den Verbraucher natürlich überaus relevant. Die als Spar-Champions ausgezeichneten Unternehmen sind aus Kostensicht führend in ihrer Branche."



Deutschlands Spar-Champions 2017



Kategorie (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch)



Altersvorsorgeprodukt bei Versicherern HDI, Württembergische, Zurich Baufinanzierung bei Filialbanken Commerzbank, Hypovereinsbank, Targobank Berufsunfähigkeitsversicherung Canada Life, Nürnberger, Württembergische Direktbanken 1822direkt, DKB Deutsche Kreditbank, ING-Diba Direkt-Baufinanzierung Comdirect Bank, Dr. Klein, Interhyp, Volkswagen Bank Gasanbieter Grünwelt Energie, Knauber Erdgas, Stadtwerke Energie Verbund Internetanbieter 1&1, Tele Columbus, Vodafone Kfz-Versicherung HUK24, HUK-Coburg, R+V24 Krankenzusatzversicherung HUK-Coburg, LKH, Pax-Familienfürsorge Lebensmittelmärkte Aldi-Nord, Netto Marken- Discount, Norma Mobilfunkanbieter Aldi Talk, Freenetmobile, Simply Online-Apotheken Apo-Rot, Apotal.de, Medikamente-per-Klick.de Private Krankenversicherung Continentale, Hanse-Merkur, HUK-Coburg Ratenkredit bei Filialbanken Postbank, Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank München Reiseveranstalter (Online-Portale) FTI, HLX, Tropo Reisevermittler (Online-Portale) Check24, Expedia.de, Holidaycheck Reiseversicherung Debeka, Inter, Württembergische Stromanbieter EVD Deutschland, Extraenergie, Grünwelt Energie



