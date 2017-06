Miami (ots/PRNewswire) -



Das globale Finale des weltweit größten Barmixerwettbewerbs steht unmittelbar bevor und letzte Nacht hat Marc McArthur der Norwegian Cruise Line beim renommierten Halbfinale in Miami eine Jury führender Branchenexperten beeindruckt und ist jetzt auf dem Weg, der beste Barmixer auf Kreuzfahrtschiffen weltweit zu werden.



Die nächste Station für Marc, der 28 Jahre alt ist und aus Südafrika stammt, ist das globale Finale der führenden und renommiertesten Barmixerwettbewerbe weltweit: WORLD CLASS Bartender of the Year in Mexico City vom 20. bis 24. August 2017. Hier wird er Kreuzfahrtschiffe repräsentieren und gegen 56 der weltweit besten Barmixer antreten, die alle den begehrten Titel "WORLD CLASS Bartender of the Year" anstreben.



Die Gewinnerin vom letzten Jahr, Jennifer Le Nechet aus Frankreich, hat einen lebensverändernden Weg hinter sich und genießt jetzt die Reisen in alle Teile der Welt, um bei den Endrunden erstklassiger Barmixerwettbewerbe als Schiedsrichterin mitzuwirken. Jennifer gehörte letzte Nacht zur Jury und hat das Talent und die Originalität von Marc mit eigenen Augen gesehen.



Marc konnte sich erfolgreich gegen talentierte Barmixer von Kreuzfahrtschiffen der drei weltweit besten Kreuzfahrtgesellschaften in mehreren Durchgängen durchsetzen, bevor die letzten drei Teilnehmer letzte Nacht in der luxuriösen Diageo 396 Bar in Miami gegeneinander antraten.



Jennifer Le Nechet saß mit anderen Branchengrößen in der Jury: Enrique De Colsa, Brennmeister von TEQUILA DON JULIO, und Ben Potts, einer der besten Barmixer in Miami.



Es ging nicht allein um den Geschmack, bewertet wurden auch Kreativität, Wissen und Selbstdarstellung der Halbfinalteilnehmer sowie das gesamte Trinkerlebnis. Marc faszinierte die Schiedsrichter während der Wettbewerbe "Mystery Box Challenge" und "Cocktails Against the Clock Challenge" durch einmalig gemixte Cocktails aus hervorragenden Produkten der Kollektion von DIAGEO RESERVE.



Marc McArthur, Chef-Barmixer an Bord der Norwegian Escape: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel mir diese Auszeichnung bedeutet. Ich habe viel Arbeit und Engagement in diesen Wettbewerb investiert und allein das Weiterkommen im Halbfinale war schon unglaublich, aber von der Gewinnerin des letztes Jahres positiv beurteilt zu werden und die Kreuzfahrtbranche in der Endrunde für den Titel "WORLD CLASS Bartender of the Year" zu repräsentieren ist ohne Frage der Höhepunkt meiner Karriere. Ich kann es kaum erwarten, gegen die Besten anzutreten und das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten in Mexico City zum Einsatz zu bringen, die ich beim WORLD CLASS-Programm erworben habe."



Marcos Bibas, Handelsdirektor von DIAGEO Americas: "Das WORLD CLASS-Programm soll Barmixer für hervorragende Trinkerlebnisse schulen und inspirieren und ich bin hocherfreut, dass wir diese Möglichkeit auch Kreuzfahrt-Barmixern auf unseren Partnerschiffen anbieten können. Letzte Nacht waren wir Zeugen eines aufregenden Wettkampfes mit einem sehr hohen Standard an Handwerkskunst und Kreativität. Wir möchten allen unseren Finalisten gratulieren und wünschen Marc viel Glück bei dem WORLD CLASS Global Final im August."



Wes Cort, Seniorchef "Restaurant and Beverage Development & Operations" der Norwegian Cruise Line: "Wir freuen uns mit Marc über seinen Triumph. Wir wünschen ihm viel Glück für das WORLD CLASS-Finale und sind überzeugt davon, dass seine Handwerkskunst und sein Talent die Schiedsrichter erneut überzeugen werden. Wir möchten unseren tiefen Dank an WORLD CLASS aussprechen, die so ein tolles Event ermöglichen und unsere Barmixer in der Kunst und den Techniken schulen, Cocktails für entscheidende Momente mit ausgezeichneten Zutaten aus der Kollektion von DIAGEO RESERVE zu kreieren. Dank unserer Partnerschaft können wir Gästen der Norwegian Cruise Line geschmackvolle Trinkerlebnisse bieten und ihre Kreuzfahrtreise zu einem unvergessenen Urlaub machen."



Trinken Sie bitte verantwortungsbewusst und besuchen Sie DRINKiQ.com.



