Salzburg - Martin Hüfner, volkswirtschaftlicher Berater der Hello bank! Österreich, zweifelt an den Prognosen der Europäischen Zentralbank zur Entwicklung der Inflation.Die EZB rechne im nächsten Jahr mit einem leichten Rückgang und mit einer nur leichten Steigerung in 2019. Hüfner verweise jedoch auf die sich erholende Konjunktur, die auch die Nachfrage wachsen lasse. Der Experte gehe daher von spürbaren Preissteigerungen aus.

