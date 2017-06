Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu GRAND CITY Properties S.A. Unternehmen: GRAND CITY Properties S.A. ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 22.06.2017 Kursziel: 25,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 25,50. Zusammenfassung: Grand City Properties (GCP) hat den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen in Höhe von EUR198 Mio. gemeldet. Außerdem hat das Unternehmen vor kurzem in seiner neuen Präsentation die Akquisition von etwa 3.000 Wohnungen bekanntgegeben. Mit den neuen Einheiten steigt das Portfolio nun auf insgesamt 87.000. Das Management möchte auch mit den neuen Mitteln die soliden Bilanzkennzahlen und die Eigenkapitalquote beibehalten. Die neuen Einheiten verfügen über eine Leerstandsquote von 12% und eine Kaltmiete von EUR7/m². Nach der Anpassung des Eigenkapitals und der Aktienzahl ist unser Kursziel nun EUR25,10 (zuvor: EUR25,50). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 25.50 price target. Abstract: Grand City Proprieties (GCP) has announced the successful completion of a capital increase for EUR198m in gross proceeds. The company recently announced the acquisition of some 3,000 units in its latest presentation. The new units boost the overall portfolio to 87k. Management also want to maintain a solid equity position and balance sheet metrics with the proceeds. The new units feature a 12% vacancy rate and an in-place rent of EUR7/m². Our price target is now EUR25.10 (previously: EUR25.50) after adjusting for the new equity and shares. We maintain our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15333.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN LU0775917882

AXC0094 2017-06-22/11:11