LE BOURGET (dpa-AFX) - Der lang gediente Airbus-Verkaufschef John Leahy verabschiedet sich voraussichtlich noch in diesem Jahr. Er werde seinen Posten "eher früher als später" an seinen derzeitigen Stellvertreter Kiran Rao übergeben, sagte Leahy am Donnerstag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Paris. Auf einen genauen Zeitpunkt legte er sich aber nicht fest. Der US-Amerikaner Leahy wird im August 67 Jahre alt. In zwei Jahrzehnten als Airbus-Verkaufschef hat er Flugzeugverkäufe im Wert von mehr als einer Billion US-Dollar abgeschlossen.

Bekannt sind seine nächtelangen Verhandlungen mit Airline-Chefs über neue Flugzeugbestellungen und seine spitzen Sprüche über den Rivalen Boeing . Seine Werbung für die breiteren Sitze der Airbus-Mittelstreckenjets im Vergleich zu den Boeing-Fliegern unterstrich er schon mal mit dem Verweis auf seine eigene Figur. Über seinen Nachfolger Rao sagte er: "Er ist ein viel schönerer Kerl als ich, und wir werden einen reibungslosen Wechsel hinbekommen."/stw/das

ISIN NL0000235190 US0970231058

