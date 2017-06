FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CANACCORD INITIATES UTILITYWISE WITH 'BUY' - TARGET 225 PENCE - CITIGROUP RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 240 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1000 (1100) P. - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 2660 (3140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 330 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 755 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 960 (950) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1050 (1060) PENCE - HSBC RAISES CENTRICA TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 202 (187) PENCE - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3770 (3640) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES ROTORK TO 'OVERWEIGHT' ('UW') - TARGET 292 (250) PENCE - PANMURE RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 216 (190) PENCE - 'BUY' - RPT/BARCLAYS CUTS AMERISUR RESOURCES TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TP 26 (29) PENCE - RPT/BARCLAYS CUTS GENEL ENERGY TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - TP 100 (95) PENCE - RPT/BARCLAYS CUTS SOCO INTERNATIONAL TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TP 130 (140) PENCE - RPT/BARCLAYS RAISES FAROE PETROLEUM TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 110 PENCE - S&P GLOBAL RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2600 (2550) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 3110 (3270) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS RECKITT BENCKISER TO 'HOLD' (BUY) - SOCGEN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8900 (8500) PENCE - STIFEL RAISES SIG TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 170 (105) PENCE



