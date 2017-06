BERLIN (dpa-AFX) - Die Krankenkassen müssen immer mehr für Medikamente gegen Krebs bezahlen. Bei den Kosten von 31 einschlägigen Medikamenten sei Deutschland international führend, wie aus einem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Arzneimittelreport der Barmer hervorgeht. Bei 90 Prozent der Mittel lägen die Preise in Deutschland über dem internationalen Mittelwert. Acht der Arzneimittel kosten demnach hierzulande sogar am meisten. In der ambulanten Versorgung der Barmer-Versicherten stiegen die Ausgaben für Krebsmedikamente laut dem Report seit 2011 um 41 Prozent. Fünf der zehn Arzneimittel mit den größten Umsatzsteigerungen dienen der Behandlung von Tumorerkrankungen./bw/DP/fbr

