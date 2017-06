Hamburg (ots) - Nach seiner Hochzeit am vergangenen Wochenende verrät der scheidende HSV-Torwart René Adler (32) Details von dem Fest. In der aktuellen GALA (Ausgabe 26/17, ab heute im Handel) sagt er über den Moment, als er seiner Frau Lilli Adler-Hollunder (31) das Eheversprechen gab: "Uns gegenseitig aus dem Herzen zu sprechen, war überwältigend. Da habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt."



Das Paar hatte drei Tage lang mit Familie und Freunden in der Toskana gefeiert. Adler: "Es musste nicht alles perfekt sein. Mir waren ein paar klassische Momente wichtig, zum Beispiel den Tanz zu eröffnen. Ich war extrem aufgeregt, ich wollte mich ja nicht blamieren. Erst haben wir Walzer getanzt zu "Moonriver", dann Salsa zu "Arranca" von Manzanita."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de