Mit dem Kauf des Start-ups Zenly und einer neuen Funktion auf der Plattform versucht Snapchat wieder zum großen Konkurrenten Facebook aufzuschließen. Doch der Druck auf den Hype-Dienst wächst. Eine Analyse.

Snap-Chef Evan Spiegel wird in diesen Tagen öfter an die Geschichte von Hase und Igel denken: In der Fabel treffen sich beide Tiere zum Wettlauf. Überraschend gewinnt der Igel jede Runde mit Hilfe eines Tricks - und begrüßt den verdutzten Hasen immer mit denselben Worten: "Ich bin schon da."

Diese Geschichte ist vergleichbar mit der Beziehung von Snapchat und seinem ärgsten Konkurrenten Facebook. Evan Spiegel, Gründer und Chef der Betreiberfirma Snap, lehnte einst ein Kaufangebot von Mark Zuckerberg ab, war er doch sicher, dass er den Wettlauf der sozialen Netzwerke gewinnen würde. Da hatte er die Rechnung aber ohne Zuckerbergs Gerissenheit gemacht: Wenn dieser schon nicht haben konnte, was er wollte, dann eben anders.

Nach und nach implementierte Zuckerberg Funktionen auf seinen Diensten WhatsApp, Facebook und Instagram, die denen von Snapchat zum Verwechseln ähnlich sehen. Und wie der Igel ist Zuckerberg damit Spiegel fast immer den entscheidenden Schritt voraus.

Besonders seit Vorlage der jüngsten Quartalszahlen steht der Foto- und Videoschnipseldienst unter Druck. Snapchat reagiert mit einer ganzen Reihe von Neuerungen: Eine Kooperation mit dem Filmproduktionsriesen Time Warner, der Verkaufsstart der Videobrille Spectacles in Europa und nun der Kauf des französischen Start-ups Zenly. Die Zeit drängt: Snapchat muss wieder Erfolgsgeschichten liefern.

Ganz in ...

