Mainz - In seiner neuesten Ausgabe des "Investment Outlook" analysiert Dieter Wermuth, Head of Macroeconomic Research bei Wermuth Asset Management, die derzeitigen Aussichten für Aktien, Bonds und den Euro-Wechselkurs.Laut Wermuth seien die wichtigen Märkte zurzeit nicht im Gleichgewicht und daher stehe eine Korrektur an, vermutlich sogar eine größere. Der Grund für die Gelassenheit und den weit verbreiteten Optimismus, der sich in den aktuellen Kursen widerspiegle, sei die Politik der Notenbanken: Sie dürfte expansiv bleiben. Das gelte selbst für die amerikanische FED. Weil die Lohninflation in den Industrieländern nicht anspringen wolle, sei das Risiko gering, dass die Inflation auf der Verbraucherstufe außer Kontrolle geraten könnte. Was sei mit den Löhnen los? Zum einen sehe man einen Trend zu einem international integrierten Arbeitsmarkt, auf dem die niedrigen Löhne in Schwellenländern wie China und Indien das Ausmaß der Lohnerhöhungen in den reichen Ländern mitbestimmen würden. Zum anderen habe sich das Wachstum der Produktivität in der OECD stark abgeschwächt - Löhne würden aber nicht zuletzt davon abhängen, wie langsam oder rasch diese zunehme.

