Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben angesichts des anhaltenden Ölpreisverfalls am Donnerstag im Vormittagshandel weiter an Boden verloren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab zuletzt um 0,64 Prozent auf 3531,77 Punkte nach. Vor allem die Aktien aus dem Öl- und Gassektor standen unter Druck.

Auch an den Regionalbörsen in Frankreich und Grossbritannien gingen die Kurse weiter zurück. Der französische CAC-40 -Index fiel um 0,55 Prozent auf 5245,14 Zähler. In London ging es für den FTSE 100 um 0,48 Prozent auf 7412,40 Punkte abwärts.

Der Subindex der Öl- und Gasbranche gab europaweit um 1,13 Prozent nach. Am Vortag hatten unter anderem Meldungen über einen Anstieg der Fördermenge an Rohöl in den USA stark belastet und der Preis für Brent-Öl war erstmals seit vergangenen November unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...