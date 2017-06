München (ots) -



Im Corporate-Banking sind derzeit weltweit rund 30 Prozent der

Unternehmen Verlustbringer



- Deutsche Banken kämpfen mit niedrigen Zinsen und schwachem

Provisionsgeschäft

- Ertrag und Profitabilität im Firmenkundengeschäft gehen in

Deutschland im zweiten Halbjahr 2016 zurück

- Kreditmargen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau

- Kreditvergabe an Unternehmen bleibt auf Rekordkurs



Die anhaltend niedrigen Zinsen decken die Schwächen der Banken im

bisher noch profitablen Corporate-Banking auf. Weltweit tragen laut

der Studie "How Banks Can Turn Around Unprofitable Corporate Clients"

der internationalen Managementberatung Bain & Company derzeit

lediglich rund 20 Prozent der Firmenkunden zum Gewinn einer

multinationalen Bank bei. 50 Prozent kreisen um den Break-Even, 30

Prozent sind Verlustbringer. Der Gewinn könnte indes schon deutlich

steigen, würde eine Bank bei ihren unprofitabelsten Kunden, dies sind

etwa 1 Prozent, kostendeckende Preise erheben oder sich von ihnen

trennen.



"Die meisten Banken haben ihre Kostenstruktur bereits erfolgreich

gestrafft oder sind gerade dabei. Sie können also bei anziehender

Weltkonjunktur mit höheren Gewinnen rechnen", stellt Dr.

Jan-Alexander Huber fest, Bain-Partner und Co-Autor der Studie.

"Allerdings verdeckt diese Entwicklung das Problem unprofitabler

Firmenkunden, die auch bei steigenden Zinsen ein Klotz am Bein der

Banken bleiben." Kosten und Risiken in einem Geflecht von

Geschäftseinheiten, IT-Systemen und Datenbanken einzelnen Kunden

korrekt zuzurechnen, ist nicht einfach. Doch der Aufwand lohnt sich.

"Eine solide Datenbasis ist in Preisverhandlungen eine deutlich

bessere Gesprächsgrundlage", so Huber. Darüber hinaus lässt sich

durch die Trennung von unprofitablen Kunden das freiwerdende Kapital

anderswo effizienter einsetzen.



Hoffnungsträger Provisionsgeschäft schwächelt



Den besonders bei deutschen Banken großen Handlungsbedarf

unterstreicht die jüngste Ausgabe des Bain-Corporate-Banking-Index.

Er ging im zweiten Halbjahr 2016 in den beiden Dimensionen Ertrag und

Profitabilität erneut leicht zurück. Die Erträge im

Firmenkundengeschäft verharren damit bereits seit vier Jahren mehr

oder minder auf dem gleichen Niveau. Die Profitabilität sank in

diesem Zeitraum um gut 30 Prozent (Abb. 1). Zwar profitierten die

Institute bei den Erträgen zuletzt von einer regen Kreditnachfrage.

Mit 1.036 Milliarden Euro erreichten die Darlehen an Firmenkunden im

zweiten Halbjahr 2016 ein neues Rekordniveau (Abb. 2). Doch dafür

schwächelte der Hoffnungsträger Provisionsgeschäft - und hier vor

allem das Cross-Selling. 73 Prozent der Erträge der Banken

resultieren damit nach wie vor aus dem Zinsüberschuss.



Die Kreditmarge der Finanzinstitute stabilisierte sich mit 1,4

Prozent zumindest temporär. "Doch eine Trendwende ist nicht in

Sicht", betont Branchenkenner Dr. Christian Graf, Principal bei Bain

& Company. Dessen ungeachtet konzentrieren sich einzelne Banken mit

Erfolg auf bestimmte Kunden und Produkte. "Wer sich intensiv mit der

Profitabilität seiner Kunden auseinandersetzt, kann selbst im hart

umkämpften Kreditgeschäft attraktive Margen erzielen", so Graf.

Positiv beeinflusst hat die Profitabilität zuletzt auch die unter den

historischen Durchschnittswerten liegende Kreditrisikovorsorge.



Bei den Kosten zahlen sich die Anstrengungen der vergangenen Jahre

langsam aus. Der Verwaltungsaufwand ist im zweiten Halbjahr 2016

gesunken und hat damit zu einer Stabilisierung der Cost-Income-Ratio

beigetragen. Da jedoch die Eigenkapitalanforderungen weiter gestiegen

sind, fiel die Eigenkapitalrendite vor Steuern um einen weiteren

Punkt auf 13 Prozent. Damit liegt sie zwar weiter über den

Kapitalkosten, bleibt jedoch unter ihren Möglichkeiten. "Die

Konzentration auf profitable Kunden kann das Firmenkundengeschäft

wieder zu einer echten Ertragsperle machen", ist Bankenexperte Huber

überzeugt.



Profitabilität pro Kunde wird zur wichtigen Entscheidungsgrundlage



Genau diesen Weg beschreiten Vorreiter in der Finanzwelt. Sie

segmentieren ihre Kunden nach Profitabilität und berücksichtigen

dabei auch Faktoren wie Unternehmensgröße und zukünftiges

Geschäftspotenzial. Diese Segmentierung bestimmt das Handeln der Bank

über den gesamten Lebenszyklus des Kunden hinweg:



- Onboarding. Das zukünftige Ertragspotenzial eines Kunden fließt

bereits in die Entscheidung über die Aufnahme einer

Geschäftsbeziehung ein.



- Deal-Pricing. Kennt die Bank die Profitabilität eines

Firmenkunden, fällt es ihr im konkreten Fall leichter zu

entscheiden, ob sie gegen Dumping-Angebote der Konkurrenz

mitbietet und so die Kundenbeziehung vertieft - oder nicht.



- Budgetplanung. Bei den Vorreitern basieren Planungsprozesse

unter anderem auf individuellen Kundenprofilen und Prognosen

über zukünftige Ertragschancen eines Kunden.



- Kundenmanagement. Je nach Konjunktur- und Branchenzyklus kann

die Profitabilität von Firmenkunden erheblich schwanken. Eine

Zwei- oder sogar Vierjahresperspektive glättet Verwerfungen und

erleichtert fundierte Entscheidungen.



Der Bain-Corporate-Banking-Index auf einen Blick



Der halbjährlich erhobene Bain-Corporate-Banking-Index basiert auf

veröffentlichten Daten führender deutscher Banken. Das Panel deckt

rund die Hälfte der Bilanzsumme der 100 größten in Deutschland

tätigen Banken ab und konzentriert sich auf Finanzinstitute mit einem

Schwerpunkt im Corporate-Banking und einer entsprechenden

Segmentberichterstattung. Bei der erstmaligen Erstellung erfasste

Bain für die Jahre 2007 bis 2012 zahlreiche Rohdaten jeder einzelnen

Bank, darunter die Erträge (Zins- und Provisionsüberschuss), die

Kostenstruktur (Verwaltungsaufwand), die Kreditrisikovorsorge, die

Profitabilität (Ergebnis vor Steuern), das Eigenkapital und das

Kreditvolumen. Die Wahl des Ausgangsjahrs 2007 ermöglicht Vergleiche

zwischen dem letzten Jahr vor Ausbruch der globalen Finanzkrise und

der aktuellen Situation.



Sämtliche Rohdaten untersuchen die Bain-Experten auf

Einmaleffekte, die sich beispielsweise aus Übernahmen oder Änderungen

im Reporting ergeben, und bereinigen die Datenreihen entsprechend.

Danach erfolgt eine Aggregation der Daten pro Bank, bevor sie mit

einem Gewicht von maximal 20 Prozent in den Gesamtindex einfließen.

Diese Limitierung des Einflusses einzelner Banken stellt sicher, dass

Sonderentwicklungen großer Finanzinstitute nicht den Index im

Zeitverlauf verzerren. Vor Veröffentlichung werden die Daten

Robustheitschecks anhand vorhandener Studien und weitergehenden

Analysen von Bain unterzogen und zum Teil um weitere Datenpunkte

ergänzt.



Bain veröffentlicht den Corporate-Banking-Index in zwei

Ausprägungen: den Bain-Corporate-Banking-Ertragsindex (CBE) und den

Bain-Corporate-Banking-Profitabilitätsindex (CBP). Beide geben im

Zeitverlauf einen hervorragenden Überblick über die

Geschäftsentwicklung im Corporate-Banking und lassen sich als

Benchmark für jedes einzelne Finanzinstitut nutzen.



Bain & Company



Bain & Company ist eine der weltweit führenden

Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen

Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,

Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformation

sowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mit

seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu

erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im

Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft des

Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue

Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973

lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.

Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000

Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain

unter: www.bain.de.





