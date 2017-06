Saarbrücken (ots) - Eigenschaften von Radfahrern



Welches Image haben Radfahrer in Deutschland? Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt (1) zeigt, die Meinung ist zweigeteilt. Viele sind davon überzeugt, dass die Pedaleure etwas Gutes für die Natur und die eigene Fitness tun: So hält ein Großteil der Deutschen die Radfahrer für umweltbewusst (68 Prozent), sportlich (62 Prozent) und gesundheitsbewusst (60 Prozent). Mit den Fahrkünsten der Pedaleure sind ein Drittel aller Deutschen dagegen nicht zufrieden: 34 Prozent der Befragten halten sie für rücksichtslos und 32 Prozent für waghalsig. "Es gibt jedoch auch viele Fälle, in denen Radfahrer durch unvorsichtiges Verhalten von Autofahrern oder Fußgängern gefährdet werden", so Bernd Kaiser, Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Wichtig ist gegenseitige Rücksichtnahme, das gilt für alle Verkehrsteilnehmer: Im Zweifel sollte der Stärkere niemals auf Kosten des Schwächeren sein Recht durchsetzen."



(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt, darunter 1.113 Fahrradfahrer.



