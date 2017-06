SAN DIEGO (IT-Times) - Der US-amerikanische Chiphersteller Qualcomm Inc. investiert in die Amionx Inc., einen Entwickler von Sicherheitstechnologien für Lithium-Ionen-Batterien. Die Tochtergesellschaft Qualcomm Technologies Inc. hat sich an dem Batterietechnologie-Spezialisten Amionx, einem Spin-off...

Den vollständigen Artikel lesen ...