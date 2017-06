Mannheim (ots) - Am 20. Juni wurde in Mannheim zum dritten Mal das Medmen Event veranstaltet. Meinungsführer im Gesundheitsmarkt beleuchteten dort Fragen rund um die Healthcare-Kommunikation.



Zum ersten Mal war auch das Gesundheitsportal Onmeda vertreten. Stefan Schweiger, Chefredakteur bei Onmeda.de, sprach in seinem Vortrag "Dr. Googles Handlanger? Von der Herausforderung eines großen Gesundheitsportals, auf jede Frage die passende Antwort zu liefern" über die Standards der Informationsaufbereitung eines großen Medizinportals und die Herausforderung, qualitativ hochwertigen Content laienverständlich aufzubereiten.



73 Prozent der Deutschen suchen laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Internet nach Krankheiten, Symptomen und Therapien. Idealerweise sollte diese Information laienverständlich und evidenzbasiert sein. "Onmeda zählt mit über 11 Millionen Visits im Monat zu den wichtigsten Gesundheitsportalen in Deutschland. Der Erfolg resultiert unter anderem daraus, dass wir deutschlandweit das umfangreichste Angebot an Gesundheitsinformationen liefern. Dabei legen wir den Fokus immer auf Aktualität, Seriosität und Transparenz. Wir glauben daran, dass unser hoher Qualitätsanspruch zu Vertrauen beim Leser führt und unseren Usern dabei hilft, gesundheitliche Eigenverantwortung zu übernehmen" so Stefan Schweiger.



Schweiger gab in dem Talk "Hater in der Medizin" außerdem einen Einblick in das Community Management des Onmeda Forums. Bis zu 3 Millionen Menschen besuchen das Forum jeden Monat und tauschen sich zu Gesundheitsfragen aus 60 verschiedenen Themengebieten aus. 28 Experten, in der Regel Fachärzte, betreuen das Forum und stehen den Usern mit Expertenrat zur Seite. "Für Betroffene und Angehörige stellt das Onmeda-Forum eine hilfreiche Plattform dar, um sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Wir weisen unsere User aber immer darauf hin, dass keine Ferndiagnosen gestellt werden können und der Besuch unserer Seite keinen Arztbesuch ersetzt. Eine umfassende Community Betreuung ist für ein so sensibles Thema wie Gesundheit unabdingbar", so Schweiger weiter.



Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Interessierte auf www.Medmen.de.



Über Onmeda



Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um die Themenfelder Medizin & Gesundheit und zählt mit 5,49 Millionen Unique Usern und 11,33 Millionen Visits (AGOF digital facts 2017-03, Einzelmonat März und IVW Mai 2017, stationär+mobil) zu den führenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Onmeda-Redaktion setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren zusammen, die neutral und unabhängig über aktuelle Gesundheitsthemen informieren. Die hohe Qualität von Onmeda spiegelt sich auch in der mehrfachen Zertifizierung des Portals wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode). Onmeda gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Die gofeminin GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A., an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.



