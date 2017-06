Hannover (ots) - Für eine "Wiederentdeckung der christlichen Hoffnung" hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in seiner Hauptstadtrede anlässlich des traditionellen Johannisempfangs der EKD am Donnerstag (22. Juni) am Berliner Gendarmenmarkt geworben. Im Jahr 2017, in dem hunderttausende Menschen ein fröhliches, friedliches Reformationsjubiläum feiern, würden sich immer wieder auch Bilder von Anschlägen auf unschuldige Menschen, von Gewalt und Verfolgung in den Vordergrund schieben. "Die Reformatoren haben die Welt neu entdeckt als einen Ort, an dem Gott am Werke ist", erinnerte Bedford-Strohm. Deshalb könnten Christinnen und Christen 500 Jahre nach der Reformation den Bildern des Schreckens, Bilder der Hoffnung, des Friedens und der Versöhnung entgegensetzen. "Wo Gott am Werke ist, da ist Hoffnung", sagte der Ratsvorsitzende. "Heute ist dieses Hoffen an vielen Orten der Welt ein Hoffen gegen den Augenschein."



Hoffnung werde überall dort relevant, wo Rückschläge zu verzeichnen seien. "Für den weltweiten Klimaschutz ist die Ankündigung der US-Administration, das Paris-Abkommen zu kündigen, ein solcher Rückschlag", sagte Bedford-Strohm. Er hoffe jedoch, dass daraus "ein umso entschiedeneres Handeln der weltweiten Staatengemeinschaft" erwachse. "Es kommt in diesen Tagen vor dem Hamburger G20-Gipfel darauf an, alles daran zu setzen, um den Klimaschutz oben auf der Agenda der internationalen Staatengemeinschaft zu halten", betonte Bedford-Strohm.



Die Johannisrede des Ratsvorsitzenden war in diesem Jahr überschrieben mit dem Titel "'Glaube, Hoffnung, Liebe' - Kraftquellen für die Gesellschaft".



Der Einladung des Bevollmächtigten des Rates der EKD zum Jahresempfang am Berliner Gendarmenmarkt waren zahlreiche Gäste aus Politik, Kirchen, Kultur und Wirtschaft gefolgt.



Angekündigt hatten sich für den EKD-Empfang Bundestagspräsident Norbert Lammert, die Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann und Katrin Göring-Eckardt sowie die Bundesminister Thomas de Maizière, Wolfgang Schäuble, Andrea Nahles, Barbara Hendricks und Hermann Gröhe.



Hinweise für die Redaktionen:



Die Rede des Ratsvorsitzenden zum Johannisempfang steht mit Veranstaltungsbeginn (18 Uhr) als Download zur Verfügung unter www.ekd.de/johannisrede2017



Die Johannisrede wird im Internet live über Facebook übertragen: facebook.com/ekd.de



Hannover, 22. Juni 2017



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt



OTS: EKD Evangelische Kirche in Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55310.rss2



Pressekontakt: Carsten Splitt Evangelische Kirche in Deutschland Pressestelle Stabsstelle Kommunikation Herrenhäuser Strasse 12 D-30419 Hannover Telefon: 0511 - 2796 - 269 E-Mail: presse@ekd.de