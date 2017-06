Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Asia Plantation Capital vermeldet mit Stolz seine Rolle als Sponsor für das Hubbis Philippines Wealth Management Event, das am 25. Mai 2017 in Manila im Shangri-La Hotel im Bezirk Makati stattfand, dem Wirtschafts- und Finanzzentrum der Philippinen.



Hubbis ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Online-Inhalte und Schulungen für im Bereich der Vermögensverwaltung tätige Institutionen spezialisiert hat. Die von Hubbis ausgerichteten Events bilden einen Anziehungspunkt für die erfahrensten Vermögensberater in der Region mit einem breiten Spektrum von Investoren und Branchenexperten - von Institutionen über Family Offices und Private Investment Office bis hin zu extrem vermögenden Privatpersonen.



Asia Plantation Capital ist das erste im Bereich Agroforstwirtschaft aktive Investmentunternehmen, das von Hubbis zur Teilnahme an einer seiner Veranstaltungen eingeladen wurde, und sorgte, wie zu erwarten war, mit seiner Präsenz für reichlich Aufsehen und Neugier. Die nahezu 300 Delegierten vor Ort zeigten sich hochinteressiert daran, mehr über das preisgekrönte Unternehmen für Plantagenwirtschaft zu erfahren und die Impulsgeber und Prozesse hinter einem branchenführenden vertikal integrierten Geschäftsmodell kennenzulernen. Viele zeigten sich fasziniert von APCs Tätigkeitsfeld und davon, wie es dem inzwischen fest etablierten Branchenriesen gelungen ist, ein so hohes Erfolgsniveau zu erreichen.



Das Unternehmen Asia Plantation Capital wurde durch seinen Business Development Director für Asia Pacific Herrn John Berry repräsentiert, der auf den ständig wachsenden Bedarf an Portfolio-Diversifizierung einging und den Delegierten aufzeigte, dass es unerlässlich ist, zum jetzigen kritischen Moment in der Geschichte der Kapitalmärkte Vermögenswerte aus der Forstwirtschaft in derartig gestaltete Portfolios miteinzubeziehen. Herr Berry erläuterte die hervorragende Erfolgsbilanz im Investmentsektor Forstwirtschaft, der seit vielen Jahren ein sehr positives Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist und eine exzellente Absicherung gegen traditionellere Asset-basierte Anlageprofile bietet.



Herr Berry ging des Weiteren mit Stolz im Detail auf das Firmenethos und die Kernwerte von APC ein - Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung des Unternehmens und Respekt für die Umwelt. Asia Plantation Capital hat sich als positiver Faktor für alle Mitwirkenden im Umfeld der Plantagenbetriebe erwiesen. Das Unternehmen bringt Respekt für lokale Traditionen mit und ermöglicht, dass sowohl die Arbeiter als auch ihre Familien in verantwortungsbewussten Geschäftspraktiken geschult werden und gleichzeitig einen Rolle als Hüter der Umwelt einnehmen können. Asia Plantation Capital vergütet seine Arbeiter nicht nur großzügig, sondern bildet sie auch in modernsten landwirtschaftlichen Methoden und Anbautechniken aus, unter anderem in Mischkultur und Zwischenfruchtbau, beides Verfahren, die ihnen eine zusätzliche Einkommensergänzung ermöglichen.



Asia Plantation Capital und Hubbis freuen sich nach dieser ersten erfolgreichen Zusammenarbeit darauf, auch in Zukunft wieder zusammenzuarbeiten und weitere Veranstaltungen zu organisieren. Das nächste Event ist für den 13. Juli 2017 im Hilton Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia, geplant.



Die Asia Plantation Capital Group ist ein mehrfach ausgezeichnetes nachhaltiges Unternehmen für den Betrieb und die Verwaltung von Plantagen mit Projekten auf vier Kontinenten und weltweit über 2.000 Mitarbeitern. Der wissenschaftliche Beirat des in seiner Branche marktführenden Unternehmens besteht aus führenden Akademikern aus verschiedenen Ländern (China, Thailand, Malaysia, Indien, Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten), die ihrerseits branchenführende Technologien und Systeme entwickelt und patentiert haben.



Mit einem Fokus auf kommerzielle Plantagenprojekte und vertikal integrierte Geschäftsbereiche, die eine Kombination aus kommerziellem Nutzen und Vorteilen für Umwelt und Gemeinschaft bieten, hat Asia Plantation Capital ein erfolgreiches und dynamisches 'Triple-Bottom-Line'-Unternehmen geschaffen.



