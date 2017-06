Mainz (ots) -



Woche 26/17 Dienstag, 27.06.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



4.50 Frag den Lesch Wie würde die Erde ohne Menschen aussehen? (vom 5.12.2016) Deutschland 2015



5.05 Terra X Unterwegs in der Weltgeschichte - mit Hape Kerkeling 4. Entdecker und Eroberer (vom 1.11.2011)



5.50 Terra X -6.35 Unterwegs in der Weltgeschichte - mit Hape Kerkeling 5. Weltreiche und Revolutionen (vom 7.11.2011)



Mittwoch, 28.06.



Bitte Zeitkorrektur beachten:



6.35 Terra X Unterwegs in der Weltgeschichte - mit Hape Kerkeling 6. Kriege und Supermächte (vom 8.11.2011)



7.20 Lanz kocht (vom 18.9.2010)



8.20 Lafer!Lichter!Lecker! Gäste: Anna Thalbach und Guido Cantz (vom 27.7.2015)



9.05 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 6.5.2016)



10.00 Viel zu bieten Die Händlershow (vom 27.6.2017)



10.40 Die Rettungsflieger Zwischen Himmel und Erde (vom 20.11.2013)



11.25 Die Rettungsflieger Zum Dessert (vom 21.11.2013)







12.10 Küstenwache Gegen jede Regel



12.55 Küstenwache Mit dem Rücken zur Wand



13.40 Der Alte Kriminalreihe Späte Rache (Weiterer Ablauf ab 14.35 Uhr wie vorgesehen.)







