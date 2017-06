Die Abwicklungsplattform Frankfurter Leben erhält von der Finanzaufsicht grünes Licht für Übernahme der Lebensversicherungsbestände der Düsseldorfer Arag. Experten glauben, dass weitere Deals folgen werden.

Seine Zuversicht hat nicht getrogen. Arag-Chef Paul-Otto Faßbender gab sich vergangene Woche zur Bilanzpressekonferenz bereits optimistisch. Er hoffe, dass noch in diesem Monat die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) für den im Herbst angekündigten Verkauf des Lebensversicherungsgeschäfts an den Abwicklungsspezialisten Frankfurter Leben erfolgen werde, sagte Faßbender vergangene Woche Mittwoch zur Bilanzpressekonferenz. Neun Monate ließen sich die Finanzaufseher zwar mit der Prüfung Zeit. Doch am Donnerstag gaben die Aufseher grünes Licht für den Verkauf der Arag Lebensversicherung an den professionellen Abwickler - der 71-jährige Vorstandschef kann also Vollzug melden.

Für die Kunden soll sich durch den Verkauf nichts ändern. Für die Versicherungsbranche dürfte der Deal aber Signalwirkung haben. Denn schon jetzt ist klar: Bei den Lebensversicherern ist das nur der Anfang. Für Frankfurter Leben, ein Unternehmen, das mehrheitlich dem chinesischen Finanzinvestor Fosun gehört, soll die Übernahme von Arag Leben nur ein weiterer Schritt sein. "Weitere Zukäufe von anderen Versicherungsunternehmen sind geplant", erklärte Christian Wrede, Aufsichtsratsvorsitzender der Frankfurter Leben-Gruppe am Donnerstag. So hatte Bernd Neumann, Vorstandschef der Frankfurter Lebensversicherungs-AG, bereits im Januar die 128.000 deutschen Lebensversicherungsverträge der Basler Leben AG gekauft.

Es wird

