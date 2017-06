Stockholm - Die Aussichten für Aktien werden in den kommenden Monaten ungemütlicher. Zu dieser Einschätzung kommt Witold Bahrke, Senior-Stratege bei Nordea Asset Management, nach dem jüngsten Zinsschritt der US-Notenbank (FED)."Denn für das zweite Halbjahr ist zu erwarten, dass die Volatilität an den Finanzmärkten steigen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Risikoanlagen weniger stabil sein werden als zuletzt." Die Leitzinsanhebung der FED um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche sei zwar an den Märkten allgemein erwartet worden. "Auf dem Treffen der Notenbankgouverneure hat sich jedoch gezeigt, dass die Falken die Oberhand bekommen", begründe Bahrke seine Ansicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...