Berlin (ots) - Die Nutzung von Umzugskartons wird günstiger. Wer bei seinem Umzug Geld sparen möchte, mietet sich seine Umzugskartons einfach online bei boxbunny.de. Das ist billiger und bequemer als Umzugskartons im Baumarkt zu kaufen und schont obendrein die Umwelt. Denn bei BoxBunny kostet jeder geliehene Umzugskarton nur 0,25 Euro Miete für insgesamt 75 Tage! "Das ist extrem günstig", sagt Sergiusz Golebiewski, Geschäftsführer der Kanzura GmbH, die den Internet-Shop boxbunny.de betreibt.



Kunden finden bei BoxBunny ganz einfach ein Angebot, das zu ihrem Haushalt passt. Sie können Pakete mit 30, 60, 90 oder 120 Umzugskartons auswählen. Der Versand erfolgt spätestens einen Werktag nach der Bestellung. Das Berliner StartUp liefert die Kartons bundesweit bis zur Wohnungstür. Das macht die Organisation des Umzugs viel einfacher.



Auch bei der Qualität kommen Kunden von BoxBunny auf ihre Kosten. Die stabilen Umzugskisten sind aus zweiwelligem Karton gefertigt, haben dreifach verstärkte Griffe und halten eine Traglast von 40 Kilogramm aus. "Wir vermieten nur Umzugskartons in Profi-Qualität und 1-A-Zustand", verspricht Golebiewski. In den Standardkartons lassen sich selbst Bücher und DIN-A4-Ordner ganz einfach und sicher zur neuen Wohnung transportieren.



Kunden können BoxBunnys Mietkartons 75 Tage lang für ihren Umzug nutzen. Wer sie anschließend fristgerecht an BoxBunny zurückschickt, bekommt das hinterlegte Pfand sofort zurück. Und wer es sich nach dem Umzug anders überlegt und die Kartons lieber behalten möchte, macht immer noch ein sehr gutes Geschäft. Denn die Umzugskartons kosten bei BoxBunny inklusive Pfand nur 1,75 Euro pro Stück. BoxBunny gehört damit im Vergleich zu Baumärkten und anderen Online-Shops in jeder Hinsicht zu den günstigsten Anbietern von Umzugskartons.



Wer gerade seinen Umzug plant und bis zum 30. Juli 2017 bei BoxBunny online Umzugskartons mietet, spart Versandkosten in Höhe von 5,90 EUR (Gutscheincode eingeben: BB2017)



