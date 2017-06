Frankfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum zehnten Mal in Folge erzielte die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) im Karriere-Rating von Assekurata mit "exzellent" (A++) das bestmögliche Resultat. Für Dr. Helge Lach, Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung, zeigt sich damit einmal mehr, dass die "DVAG für den Beruf des selbstständigen Vermögensberaters die erste Adresse in der Finanzdienstleistungsbranche ist."



Beste Chancen und gezielte Unterstützung



Die für das Rating verantwortliche Assekurata Solutions GmbH hob in der diesjährigen Analyse insbesondere die hervorragenden Einkommens- und Entwicklungschancen, die umfangreichen Sonderleistungen sowie die für die Branche wegweisende IT-Unterstützung hervor. Vor allem durch den Relaunch der Vermögensberater-Homepages, die Einführung des elektronischen Antrags sowie die Entwicklung einer Kunden-App hat die DVAG ihre Vorreiterrolle in diesem Bereich erneut unter Beweis gestellt.



Zudem lobten die unabhängigen Analysten das umfassende Aus- und Weiterbildungskonzept der DVAG für ihre selbstständig tätigen Vermögensberater. Durch die Gründung der Führungsakademie wurden Ressourcen in diesem Bereich gebündelt und noch stärker auf den vertrieblichen Erfolg ausgerichtet.



DVAG in allen Kategorien mit hervorragenden Ergebnissen



Generell erreichte die DVAG in allen untersuchten Kategorien hervorragende Ergebnisse und bietet aus Sicht von Assekurata beste Voraussetzungen für den unternehmerischen Erfolg der Vermögensberater. Dr. Helge Lach freut sich über diese Auszeichnung: "Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir in einem ganz besonderen Maße für Teamgeist, Engagement und Stärke. Wer im Leben mehr erreichen will, findet bei uns beste Voraussetzungen, um beruflich richtig durchzustarten!"



OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6340 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6340.rss2



Pressekontakt: Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main Sylvia Herbrich, Tel.: 069 2384-127; E-Mail: Sylvia.Herbrich@dvag.com