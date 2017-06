Skandale, Sexismus und Intrigen: Der Sturz von Uber-Chef Travis Kalanick bahnte sich seit Monaten anbahnte. Schließlich war es ein Brief von Investoren, der den Gründer zu Fall brachte. Die Geschichte einer Meuterei.

Während Uber-Chef Travis Kalanick am Dienstagmorgen gerade in Chicago Bewerbungsgespräche für den Posten seines Stellvertreters führte, ahnte er wohl nicht, dass sich sein Entlassungsschreiben schon auf dem Weg befand. Matt Cohler und Peter Fenton, Partner bei der Wagniskapitalfirma Benchmark, flogen persönlich ein, um den Brief zu überbringen. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Brief, in dem Kalanick zum Rücktritt aufgefordert wurde, war der Höhepunkt einer wochenlangen Kampagne zum Sturz des umstrittenen Gründers. Angeführt wurde diese von Benchmark-Partner Bill Gurley, der im Aufsichtsrat von Uber sitzt. Unterzeichnet war das Schreiben von fünf wichtigen Investoren, die zusammen bis zu 40 Prozent der stimmberechtigten Anteile halten.

Erst in der Woche zuvor hatte Kalanick nach einer hitzigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, eine unbefristete Auszeit zu nehmen. Viele Investoren, die sich um den Ruf der Firma und auch ihre eigene Reputation sorgten, hielten diesen Schritt aber nicht für ausreichend. In dem zweiseitigen Schreiben listeten sie ihre Beschwerden auf. Kalanick wird darin vorgeworfen, das Unternehmen rechtlichen Risiken ausgesetzt zu haben. Uber wird unter anderem von der Google-Schwester Waymo wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt; die US-Behörden ermitteln wegen des Einsatzes einer Spionagesoftware namens "Greyball".

Indirekt geht es in dem Brief auch um vertrauliche Ergebnisse einer Untersuchung der Uber-Unternehmenskultur, die der frühere Justizminister Eric Holder durchgeführt hat. Dem Aufsichtsrat lagen dazu Details vor, die nicht öffentlich gemacht wurden. Mehrere Investoren befürchteten, dass Kalanicks Rolle bei diesen Vorfällen dem Unternehmen weiter schaden könnte.

Der Brief wurde zwar in einem informellen Ton gehalten, war aber in einem Punkt sehr direkt: Kalanick müsse zurücktreten. Cohler und Fenton spürten Kalanick in seinem Hotel auf. Der 40-jährige Uber-Chef las den Brief, dann diskutierten die drei Männer etwa eine Stunde lang.

Nachdem er den Großteil des Tages darüber nachgedacht hatte, entschloss sich Kalanick zum Rückzug. "Ich liebe Uber mehr als alles andere auf der Welt", erklärte er am Dienstagabend. In dieser schwierigen Phase meines persönlichen Lebens habe ich der Bitte der Investoren entsprochen, Platz zu machen, damit Uber sich wieder auf das Aufbauen konzentrieren kann, statt durch einen weiteren Kampf abgelenkt zu werden."

