Liebe Leser,

der Sommer ist nun da und endlich verlagert sich das Leben wieder etwas mehr ins Freie. Denn wer will schon in einem tristen Büro sitzen, wenn man doch seine Arbeit auch mit einem kühlen Getränk und einem Laptop auf der Terrasse verrichten kann? Aber stop! Das, was hier so schön klingt, ist leider für die meisten Arbeitnehmer, aber auch für Selbstständige und Unternehmer nur ein schöner Traum. Denn die meisten Jobs erfordern es dann eben doch, seine Zeit ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...