Internationale Asset Management-Gesellschaften lassen gerne ihre ExpertInnen zu speziellen Anlage-Themen oder zum Markt generell sprechen. Ihre Einschätzungen gehen zumeist auch mit grundsätzlichen Erklärungen und Hintergrundinformationen einher und sind deshalb immer lesenswert. Aktuell ist der Grundtenor der Experten-Meinungen am ehesten mit "vorsichtig" einzustufen, wie die folgenden Exzerpte verdeutlichen. In seiner neuesten Ausgabe des "Investment Outlook" analysiert Dieter Wermuth, Head of Macroeconomic Research bei Wermuth Asset Management, u.a. die derzeitigen Aussichten für Aktien. Er hält die amerikanischen Aktienmärkte, die mit Abstand größten der Welt, für das wichtigste Risiko. "Das Kurs-Buchwertverhältnis...

