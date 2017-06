Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Damit junge Startups aus Deutschland gegen die internationale Konkurrenz bestehen können, soll sie ein Konzept aus der Vergangenheit stark machen. Der Bundesverband Deutsche Startups verlangt in seinen Forderungen für die Bundestagswahl, dass sich Startups mit dem Mittelstand und deutschen Großkonzernen verflechten sollen. Das soll über Kapitalbeteiligungen und gegenseitige Aufsichtsratsmandate geschehen.

"Es muss normal werden, dass zum Beispiel ein DAX-Vorstand in einem Aufsichtsrat eines Startups sitzt", sagte Startup-Präsident Florian Nöll in Berlin bei der Vorstellung der Wahlforderungen. Mit Deutschland AG wurde die enge Verzahnung deutscher Unternehmen mittels Überkreuzbeteiligungen bezeichnet, die Ende der 90er Jahre ihr Ende fand.

Damit der Mittelstand stärker in junge Unternehmer mit Risikokapital investiert, forderte Nöll von der kommenden Bundesregierung, die steuerliche Absetzbarkeit derartiger Investitionen zu verbessern. Vorbild ist Großbritannien, wo Beteiligungen an Startups auf die Steuerschuld angerechnet werden können. In Deutschland gibt es bisher nur einen Zuschuss für Wagniskapitalgeber.

Der Gründer-Verband drängt die Parteien außerdem dazu, Pensionskassen und Versicherungen zu erlauben, in Startups zu investieren. Diese sogenannten Kapitalsammelstellen sollen zumindest 1 Prozent ihres Anlagevolumens in Wagniskapitalfonds stecken dürfen. "Das ist in den USA die große Geldquelle, die die Szene dort so stark macht", erklärte Nöll.

In einer am Morgen veröffentlichten Umfrage des Telekommunikations- und Digitalverbandes Bitkom hatten die befragten Gründer angegeben, dass die USA wegen Präsident Donald Trump nicht mehr das "Gelobte Land" seien. Aktuell würde es nur 15 Prozent der Gründer in die Vereinigten Staaten ziehen, wenn sie den Standort ihres Startups noch einmal wählen könnten. Vor einem Jahr lag der Anteil mit 32 Prozent noch mehr als doppelt so hoch.

June 22, 2017

