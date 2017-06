Luxemburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Prime-Mitglieder können ab sofort eine wechselnde Auswahl an Hunderten von Kindle eBooks, Magazinen, Kurzgeschichten, Comics, Kinderbüchern und mehr lesen - kostenlos und unbegrenzt - Das breite Angebot an Lesestoff für die ganze Familie umfasst Bestseller wie "Das Glücksprojekt" von Alexandra Reinwarth, "Kleiner Mann was nun?" von Hans Fallada, "Seelenblind" von Catherine Shepherd, "Harry Potter und der Stein der Weisen" von J.K. Rowling und Comics wie "Star Wars" und "Guardians of the Galaxy" sowie Kurzformate und Kindle Singles von Vanessa Mansini und Marcus Hünnebeck - Zur wechselnden Auswahl gehören auch Digitalausgaben von bekannten Magazinen wie Stern, Der Spiegel, Funk Uhr, Kochen & Genießen, InStyle, Happinez, Glamour, Selbst ist der Mann, Fit For Fun und GQ - Prime Reading funktioniert auf allen Geräten mit den kostenlosen Kindle Lese-Apps für iPhone, iPad, Android Smartphones und Tablets, PC und Mac sowie auf allen Kindle eReadern und Fire Tablets



Amazon präsentiert heute Prime Reading, einen neuen Lese-Vorteil für alle Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich. Prime-Kunden können ab sofort eine wechselnde Auswahl an Büchern, Magazinen, Comics und mehr genießen - ganz ohne zusätzliche Kosten. Prime Reading gehört zu den neuen Vorteilen für Prime-Mitglieder, die von unbegrenztem und kostenlosem Versand, kostenloser Same-Day Lieferung in Deutschland, unlimitiertem Zugang zu Inhalten von Prime Video und Prime Music, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten und weiteren Vorzügen profitieren.



Mitglieder können nach dem Download der Kindle Lese-App für iOS oder Android sowie über Kindle eReader und Fire Tablets sofort mit dem Lesen beginnen. Mehr Informationen über Prime Reading und eine kostenlose Prime Mitgliedschaft für 30 Tage sind unter www.amazon.de/primereading verfügbar.



Prime Reading beinhaltet:



- Hunderte von beliebten Büchern: Darunter wechselnde Titel wie "Nullzeit" von Juli Zeh, "Generation Beziehungsunfähig" von Michael Nast, "Bis alle Schuld beglichen" von Alexander Hartung, GU Kochbücher, Lonely Planet Reiseführer und Bücher von Bestsellerautoren wie Poppy J. Anderson, Katharina Peters, Ellin Carsta und anderen. - Bekannte Magazine: Zum Programm gehört eine wechselnde Auswahl von aktuellen, vollständigen Digitalausgaben von Magazinen wie Focus, Frau im Leben, Vogue, Harper's Bazaar, Wohnidee und Wired. - Exklusive Kurzinhalte: Außerdem stehen Kindle Singles mit Kurzgeschichten, Memoiren und Aufsätzen von einer breiten Auswahl an Top-Autoren zur Verfügung. - Beliebte Kindle Funktionen: Alle hilfreichen Kindle Features wie Markierungen, X-Ray, Page Flip und Kundenrezensionen sind verfügbar. - Auf allen Geräten verfügbar: Die Prime Reading Inhalte können über kostenlose Kindle Lese-Apps für iPhone, iPad, Android Tablets und Smartphones, PC, Mac sowie über Kindle eReader und Amazon Fire Tablets abgerufen werden.



"Mit Prime Reading ist Amazon Prime noch besser geworden. Mitglieder können nun unlimitiert und kostenlos auf Magazine, Comics und Hunderte von Büchern zugreifen, darunter auch Bestseller wie "Harry Potter und der Stein der Weisen", sagt Alessio Santarelli, Kindle Content Director EU bei Amazon. "Prime-Mitglieder werden die Auswahl an Büchern lieben. Sie reicht von Psychothrillern über Business-Titel und aktuelle Reiseführer bis hin zu Bestseller-Romanen und kann ab sofort auf allen Geräten gelesen werden."



"Wir freuen uns, dass die Hubert Burda Media Premiumprodukte ab sofort für alle Prime Mitglieder erhältlich sind", so Gudrun Ulz, Head of Digital Sales bei der Burda Magazin Holding. "Die neue Funktion ermöglicht Nutzern, unsere aktuellsten Magazininhalte aus den Bereichen News, Business, Lifestyle, Mode und Entertainment optimiert für ihre digitalen Endgeräte zu lesen."



Prime Reading ist der neueste Zugang zur wachsenden Zahl an Vorteilen für Prime-Mitglieder, zu denen auch die Kindle Leihbücherei gehört. Prime-Kunden in Deutschland und Österreich können ab sofort auf allen Geräten mit Prime Reading beginnen. Mehr dazu hier: www.amazon.de/primereading. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können Prime Reading mit einer kostenlosen Amazon Prime Mitgliedschaft für 30 Tage unter www.amazon.de/prime testen. Alle, die noch mehr lesen möchten, können eine 30-tägige Testmitgliedschaft von Kindle Unlimited abschließen und haben so Zugriff auf über eine Million Bücher, Magazine und Hörbücher.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin und Potsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime-Mitglieder können außerdem exklusive Deals am Prime Day genießen, dem jährlichen Shopping-Feiertag von Amazon. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amazon.de/about.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Für weitere Informationen Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: (+49) 89 35803-530 Telefax: (+49) 89 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de www.amazon.de/a-z



Amazon.de ist u.a. der Handelsname der Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) 5 Rue Plaetis L-2338 Luxemburg Registriert beim RCS Luxemburg; Registernummer: B-180022 Telefon: (+352) 26 73 30 00 Fax: (+352) 26 73 33 32