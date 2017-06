Gefolgt von den sehr überschaubaren Handelsstunden in den USA und einer sehr gemischten Handelphase in Asien sind die europäischen Aktienmärkte heute mit Verlusten in den Tag gestartet. Es gab Spekulationen, dass die zuversichtliche Stimmung nach der gestrigen Umstrukturierung in der Königsfamilie in Saudi Arabien verflogen ist. Ein paar Zeichen der Verschlechterung konnten allerdings schon vorher ...

