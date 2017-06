FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp will in seinem Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr sparen als bisher geplant. Der DAX-Konzern will im Rahmen des vor einem Jahr gestarteten Transformationsprogramms für die Sparte zusätzlich zu den bisher geplanten 450 Millionen Euro einen weiteren "dreistelligen Millionen-Euro-Betrag" einsparen. Eine exaktere Größenordnung wollte ein Sprecher auf Nachfrage nicht nennen.

Alle selbst beinflussbaren Kosten würden auf den Prüfstand gestellt, also zum Beispiel im Einkauf, bei Forschung & Entwicklung, im Vertrieb, aber auch in der Verwaltung und bei den Personalkosten, hieß es weiter. In den nächsten Wochen würden weitere Details entwickelt. Für die Sparte werde weiter ein adjusted EBIT unter Vorjahr erwartet, sagte der Sprecher.

Das Manager Magazin hatte zuvor unter Berufung auf Insider über die Sparmaßnahmen berichtet und diese auf 250 Millionen Euro beziffert. Geplant seien unter anderem Produktionsverlagerungen von Deutschland in Billiglohnländer und Kapazitätsanpassungen. Für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet, rechne Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger anstelle des ursprünglich geplanten Gewinns von 320 Millionen Euro nun nur mit einem gerade noch dreistelligen Ergebnis, so das Magazin. In der Sparte sind der Bau von Kriegsschiffen, Zement- und Chemieanlagen sowie Produktionsstraßen für die Autoindustrie gebündelt.

June 22, 2017

