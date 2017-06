FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1165 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1147 Dollar festgesetzt.

Starke französische Konjunkturdaten bewegten den Eurokurs kaum. Die Stimmung in der französischen Wirtschaft ist im Juni auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren gestiegen. Mittlerweile geht es seit über zwei Jahren tendenziell aufwärts mit der Stimmung in der französischen Wirtschaft. Am Nachmittag werden in den USA noch Daten vom Arbeits- und Immobilienmarkt veröffentlicht.

Merklich zugelegt gegenüber allen wichtigen Währungen hat die norwegische Krone. Die norwegische Notenbank zieht eine weitere Leitzinssenkung nicht mehr in Betracht. Notenbankchef Oystein Olsen verwies auf das solidere Wirtschaftswachstum. Die neuen Zinsprojektionen der Notenbank deuten auf eine erste Leitzinsanhebung Anfang 2019 hin./jsl/jkr/fbr

