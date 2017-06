Unterföhring (ots) -



Miami Beach steht unter Wasser. Die Hälfte aller Korallen ist zerstört. In Pazifik-Inselstaaten wie Kiribati werden ganze Gemeinden umgesiedelt. Erschreckende Zukunftsvisionen? Nein. Sondern heute schon Realität. Leonardo DiCaprio dokumentiert in "Before the Flood" die Ursachen des Klimawandels und die katastrophalen Folgen für Mensch und Tier. kabel eins Doku zeigt die Dokumentation am Sonntag, 25. Juni 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Ölsand-Vorkommen in Kanada, Regenwälder in Sumatra, Eisschmelze in Grönland - Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio macht sich an Klima-Brennpunkten rund um den Globus selbst ein Bild. Der UN-Friedensbotschafter spricht mit Einheimischen und renommierten Wissenschaftlern. Sein Appell an Politiker und Entscheider: Rettet die Erde, bevor es zu spät ist! Doch im US-amerikanischen Kongress und Senat sitzen nach wie vor zahlreiche Klimawandel-Leugner - bezahlt von der Öl-Industrie. Präsident Donald Trump kündigt das Pariser Klima-Abkommen. Ein folgenschwerer Rückschritt?! Leonardo DiCaprio trifft Barack Obama, John Kerry, Ban Ki-moon und Papst Franziskus. Sie rufen dazu auf, die Augen vor der Realität des Klimawandels und seinen Folgen nicht zu verschließen.



"Before the Flood" ist der Höhepunkt des Themenspezials zum Klimawandel am Wochenende bei kabel eins Doku. Der Sender zeigt am Sonntag, 25. Juni 2017, weitere beeindruckende Umwelt-Dokus wie "Das Ende der Artenvielfalt - Racing Extinction" (22:00 Uhr) und "Mantas - Giganten der Meere" (19:20 Uhr) in Erstausstrahlung. Beim vierstündigen Themenabend am Samstag, 24. Juni 2017, spricht Moderatorin Annika de Buhr ab 20:15 Uhr mit Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif und weiteren Experten über aktuelle Forschungen und Prognosen.



Das Themenspezial zum Klimawandel am 24./25. Juni 2017 bei kabel eins Doku.



