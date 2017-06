Die neue Partnerschaft wird sich auf die Märkte Skype for Business und BroadSoft UC konzentrieren

Nuvias baut seinen Geschäftsbereich Unified Communications in EMEA weiter aus

AudioCodes, der Anbieter von Netzwerklösungen für Voice- und Unified Communications, hat einen Distributionsvertrag für die gesamte EMEA-Region mit dem schnell wachsenden Value Added Distributor Nuvias unterzeichnet. Dieser Schritt folgte auf die kürzliche Einführung der Unified Communications (UC) Practice 1 von Nuvias in der EMEA-Region.

Steve Harris, EVP Unified Communications für Nuvias (Photo: Business Wire)

Nuvias kann jetzt vollständige End-to-End-Lösungen und technischen Support für Umgebungen von Skype for Business und BroadSoft Business anbieten, die auf Session Border Controllers (SBCs) und Mobilteilen von AudioCodes basieren. Im Rahmen der Vereinbarung wurde Nuvias außerdem als Masterdistributor für AudioCodes Produktreihe für Skype for Business und SIP-Mobilteile in der EMEA-Region ernannt, um schnell auf die wachsende Nachfrage des Channels reagieren zu können.

AudioCodes hat zwei Jahre lang mit SIPHON Networks in Großbritannien zusammengearbeitet, bevor SIPHON Ende 2016 von der Nuvias Group übernommen wurde. AudioCodes sieht jetzt die Gelegenheit, diese erfolgreiche Geschäftsbeziehung über die gesamte EMEA-Region auszuweiten. Der anfängliche Fokus wird auf den 16 Schwerpunktländern liegen, in denen Nuvias bereits etabliert ist, darunter DACH, Frankreich, Spanien, Italien und die nordischen Länder.

"Nuvias kombiniert UC-Fachwissen und fundierte Marktkenntnis mit hervorragendem kommerziellem Management und Logistik und kann dies, darüber hinaus, einheitlich in der ganzen EMEA-Region bereitstellen", sagte Arieh Shemesh, der den weltweiten Vertrieb bei AudioCodes leitet. "Nuvias verfügt außerdem über enge Beziehungen zu Serviceanbietern und Fachhändlern, die neue Gelegenheiten für uns bieten werden, unser Geschäft und unseren Marktanteil in Europa auszuweiten.

Steve Harris, EVP Unified Communications für Nuvias (und zuvor Managing Director von SIPHON): "Mit den hochentwickelten SBCs und den beliebten, intuitiven Mobilteilen von AudioCodes können wir jetzt vollständige "Skype for Business"- und BroadSoft-Lösungen von einem einzigen Anbieter bereitstellen. Wir werden außerdem von der starken globalen Beziehung zwischen AudioCodes und Microsoft profitieren und eng mit seinen zertifizierten Partnern arbeiten und unsere umfassende Suite an Microsoft UC Professional Services im größtmöglichen Umfang nutzen, um den Produktabsatz voranzutreiben. Aufgrund des wachsenden Interesses an Unified Communications möchten wir mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten, damit deren Kunden das Beste aus ihrer Investition in Technologien wie Skype for Business herausholen können.

AudioCodes ist einer von mehreren UC-Anbietern, die die wachsenden UC-Möglichkeiten von Nuvias nutzen, um den Umsatz in der EMEA-Region zu erhöhen. Das Bestreben von Nuvias, seine Unified Communications Practice zu erweitern, wird außerdem neuen und bestehenden Resellern bzw. Integrator-Vertriebspartnern in der EMEA-Region helfen, von den Chancen zu profitieren, die der rapide wachsende UC-Markt bietet.

Über Nuvias Group

Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender Value Added Distributor, der das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine Plattform geschaffen, die ein einheitlich hochwertiges und service-orientiertes Angebot mit einem reichhaltigen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können Partner und Hersteller ihre Kunden auf außergewöhnliche Weise bei Ihrem Geschäft unterstützen und neue Standards für den Erfolg im Channel realisieren.

Die Gruppe setzt sich zusammen aus Wick Hill, einem mehrfach ausgezeichneten Value Added Distributor mit Schwerpunkt auf Security-Lösungen; Zycko, einem EMEA-weit agierenden, preisgekrönten Spezialdistributor, dessen Fokus auf Advanced Networking liegt; und SIPHON Networks, einem mehrfach prämierten Channel-Enabler von UC-Lösungen und -Technologien. Alle drei Unternehmen verfügen über bewährte Expertise in der Bereitstellung innovativer Technologielösungen von führenden Herstellern, als auch bei der Realisierung von Marktwachstum für Anbieter und Reseller. Die Gruppe unterhält aktuell 21 regionale Standorte in der EMEA-Region, über die zudem noch weitere Länder bedient werden. Der Umsatz liegt bei über 350 Millionen US-Dollar.

About AudioCodes

AudioCodes Ltd. designs, develops and sells advanced Voice-over-IP (VoIP) and converged VoIP and Data networking products and applications to Service Providers and Enterprises. AudioCodes is a VoIP technology market leader, focused on converged VoIP and data communications, and its products are deployed globally in Broadband, Mobile, Enterprise networks and Cable. The Company provides a range of innovative, cost-effective products including Media Gateways, Multi-Service Business Routers, Session Border Controllers (SBC), Residential Gateways, IP Phones, Media Servers, Value Added Applications and Professional Services. AudioCodes' underlying technology, VoIPerfectHD™, relies on AudioCodes' leadership in DSP, voice coding and voice processing technologies. AudioCodes' High Definition (HD) VoIP technologies and products provide enhanced intelligibility and a better end user communication experience in Voice communications. For more information on AudioCodes, visit http://www.audiocodes.com.

ENDE

1. Ein Teilbereich der Nuvias Group, der sich auf Unified Communications fokussiert

