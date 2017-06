Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Diageo anlässlich der Übernahme der Tequilla-Marke Casamigos von 2550 auf 2600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Caren Ngo Siew Teng hob ihre Umsatzschätzungen für den Spirituosenkonzern an. Der Deal sei positiv, da er die Position der Briten im wachstumsstarken Tequilla-Markt - vor allem in den USA - stärke, schrieb sie in einer Studie vom Donnerstag./tav/edh

