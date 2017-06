Neunkirchen-Seelscheid (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Reiseversicherungsexperte hat die Gründung zweier getrennter Gesellschaften beschlossen. Neben dem Versicherungsmakler wird es zukünftig den DR-WALTER Assekuradeur geben. Im Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz des Versicherungsunternehmens trotz Buchungsrückgang in der Reisebranche über dem Vorjahr.



Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Dr. Walter Auslandsversicherungen einen Prämienumsatz von knapp 27 Millionen Euro. Damit stieg der Umsatz um acht Prozent, dazu trugen vor allem die Bereiche Expatriates und Gruppenverträge bei. Jährlich versichert das Unternehmen über 100.000 Reisende weltweit auf kurz- und langfristigen Auslandsaufenthalten.



Umbau der Unternehmensstruktur



Auf der Gesellschafterversammlung in der vergangenen Woche wurde eine Aufspaltung in zwei getrennte Gesellschaften beschlossen. "Mit dem Umbau des Unternehmens wollen wir die rechtliche Struktur von Dr. Walter zukunftsfähig machen und so den Weg für weiteres Wachstum bereiten", so Reinhard Bellinghausen, Geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Walter. Die Entscheidung wird rückwirkend zum Jahresbeginn 2017 umgesetzt. Damit reagiert Dr. Walter auch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes, wonach die Schadenregulierung durch Versicherungsmakler einen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) darstellt.



Versicherungsmakler und Assekuradeur



Zukünftig gibt es eine Muttergesellschaft, die DR-WALTER GmbH (Assekuradeur) sowie eine Tochtergesellschaft, die DR-WALTER Versicherungsmakler GmbH. Der Assekuradeur steht dann für die von Dr. Walter entwickelten Produkte und darf im Namen der Versicherungsgesellschaften Versicherungen abschließen, Prämien annehmen und Schäden regulieren. Zum DR-WALTER Versicherungsmakler gehören dann die drei Geschäftsbereiche Info- und Vergleichsportale für Auslandsversicherungen, Auslandsversicherungen für Firmen, Organisationen und Institutionen sowie Auslandsversicherungen für Deutsche im Ausland und Mitarbeiter im Ausland.



Weitere Neuerungen bei Dr. Walter



Im vergangenen Jahr hat Dr. Walter etliche Neuerungen eingeführt: Alle Dr. Walter-Kunden erhalten die Sicherheitsapp MY-SAFETY-ASSISTANT. Sie liefert in Echtzeit relevante Sicherheitswarnungen, Länderinformationen und Nachrichten für den aktuellen Aufenthaltsort eines Reisenden. Für Versicherungsabschlüsse stehen nun weitere Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dr. Walter wurde zum fünften Mal als Star Insurance Provider ausgezeichnet und hat unter www.reiseruecktritt-vergleich.com einen neuen Vergleichsrechner für Reiserücktrittsversicherungen online gestellt. Außerdem feierte Dr. Walter das Richtfest für seinen Erweiterungsbau, der durch das stetige Wachstum des Unternehmens nötig geworden war.



Unternehmensausblick



Der Einzug in das neue Gebäude steht nun für diesen Sommer bevor. Außerdem arbeitet Dr. Walter an einem Relaunch von www.reiseversicherung.com. Die erfolgreiche Webseite für den Vergleich und Online-Abschluss von Reiseversicherungen zählt jährlich über eine Million Besucher. Dr. Walter arbeitet an der weiteren Verbesserung seines Kundenservice. Dafür steht auch 2017 wieder eine Re-Zertifizierung durch den TÜV Nord an. Im vergangenen Jahr ließen sich am Telefon mehr als 60.000 Interessenten persönlich vom Dr. Walter-Serviceteam beraten.



Dr. Walter GmbH: weltweit gut versichert



Dr. Walter betreut jährlich insgesamt 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa. Dr. Walter bietet auch Online-Lösungen für internationale Reiseveranstalter und Programmanbieter sowie multinationale Vermittler, die Produkte für mehrere Länder suchen. Auch spezielle Risiken in Kriegs- und Krisengebieten sowie Entführungsfälle können umfassend versichert werden.



OTS: Dr. Walter GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21587 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21587.rss2



Pressekontakt: Stefan Meyer +49 2247 9194 - 778 presse@dr-walter.com