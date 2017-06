Berlin (ots) -



Ab heute lädt die Chal-Tec GmbH dazu ein, mit der eigenen Idee zu einem physischen Produkt erfolgreich abzuheben: Das Berliner E-Commerce Unternehmen startet dazu den EIGHTPRODUCTS Innovation Hub. Gründer und Innovatoren können auf der Plattform Ideen zu Hardware-Produkten oder Geschäftspläne einreichen, um diese mit Chal-Tecs Unterstützung zur Marktreife zu bringen.



"Wir wollen Innovatoren und Gründern als Partner auf Augenhöhe dabei helfen, sich selbst und ihre Produkte zu verwirklichen und so neue Entwicklungen vorantreiben", erklärt Gründer und Chal-Tec-Geschäftsführer Peter Chaljawski. "Viele sehr gute Ideen scheitern, weil die Infrastruktur für die Entwicklung und Umsetzung oder den Vertrieb fehlt. Mit unserer Innovationsplattform stellen wir die Erfahrung und das Know-how aller Unternehmensbereiche von Chal-Tec zur Verfügung. So erhalten Ideengeber die nötigen Module, um Produkte schneller umzusetzen und erhöhen ihre Erfolgschancen bei gleichzeitiger Risikominimierung."



Auf die Wünsche des Ideengebers zugeschnittene Zusammenarbeit



Gemeinsam mit dem Innovator schnürt Chal-Tec individuelle Partnerprogramme, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Hier sind viele Modelle möglich: zum Beispiel für Innovatoren, die mit ihrer Produktidee noch ganz am Anfang stehen und eventuell ein Modell aus Festanstellung mit Erfolgsbeteiligung kombiniert mit gestalterischer Freiheit zur Umsetzung ihrer Idee suchen. Auch Gründer, die für ihr Businesskonzept Unterstützung bei der Realisierung benötigen oder fortgeschrittene Unternehmer mit verkaufsfähigen Produkten, die vor einer Reihe von unternehmerischen Herausforderungen wie bspw. der effizienteren Produktion oder der Internationalisierung stehen, finden bei EIGHTPRODUCTS die passende Unterstützung. Wichtig dabei: Die Idee selbst bleibt auch in den Händen des Innovators.



Innovatoren können langjährige Entwicklerexpertise für sich nutzen



Gründer und Innovatoren profitieren von Chal-Tecs breiter Unternehmensaufstellung. Das 2005 gegründete E-Commerce-Unternehmen vertreibt und entwickelt Produkte aus den Bereichen Haushalt & Garten, Unterhaltungselektronik & Audio und Gesundheit & Sport. Chal-Tec vereint alle Elemente der Wertschöpfungskette wie Produktentwicklung, Einkauf, Marketing, internationalen Vertrieb zum Endkunden und Logistik unter einem Dach. Bislang hat das Unternehmen bereits über 3.500 eigene Produkte zur Marktreife gebracht.



Gefragte Produktideen und zeitnahe Umsetzung



Jeder mit einer guten Produktidee, einem Geschäftsplan oder einem bereits bestehenden Prototyp kann diese über die Website www.eightproducts.com bei Chal-Tec einreichen. Das Unternehmen fördert sowohl Produktideen aus seinen Kernsegmenten, ist jedoch auch für neue Ansätze aus anderen Bereichen der Hardware offen. Ausgewählte Ideen sollen innerhalb kürzester Zeit zur Marktreife gebracht werden.



Board aus internen und externen Experten



Ein Projektteam aus Experten prüft den Vorschlag und stimmt über die Innovationskraft und Erfolgsaussichten der Idee ab. Das Team vereint dabei die Expertise aus verschiedenen Bereichen. Für die Innovatoren stehen neben ausgewählten Experten von Chal-Tec auch externe Berater zur Verfügung: Peter Chaljawski deckt unter anderem die Bereiche Unternehmensgründung, Innovation Management und Produktvermarktung ab. Dazu kommt Ulrich Schweig (Managing Partner beim Industrie Design Unternehmen "Teams Design"), der vor allem einen Blick für gutes Produktdesign und Ideenschöpfungen hat und die Bereiche Produktdesign sowie Produktentwicklung abdeckt. Christian Weiß (u.a. Senior Partner bei Sunfish Partners, Co-Founder und ehemaliger Geschäftsführer bei Project A) mit einem großen Netzwerk in die Internet und E-Commerce Szene und Jens Ohler mit jahrelanger Erfahrung als Director Product Management u.a. bei Lautsprecher Teufel und Harman komplettieren das Team.



Über Chal-Tec



Seit 2005 ist die Chal-Tec GmbH ein erfolgreicher Inkubator ausdrucksstarker Marken, mit individuellem Charakter und innovativem Produktportfolio für einen modernen Lifestyle. Vom Berliner Stammsitz aus steuert das E-Commerce-Unternehmen den Markenaufbau und die Vermarktung in 21 europäischen Ländern über unterschiedliche Vertriebskanäle, eigene Handelsplattformen, Markenshops und diverse E-Commerce-Marktplätze. Gründer und CEO Peter Chaljawski entwickelt zusammen mit seinem 400-köpfigen Team bis dato 13 Marken in den Segmenten Haushalt & Garten, Unterhaltungselektronik und Gesundheit & Sport und Veranstaltungstechnik. Von der Produktentwicklung und Konzeption über Produktion und Vermarktung bis hin zum eigenen internationalen Servicecenter in Berlin - Chal-Tec vereint die gesamte Wertschöpfungskette des Produktvertriebs im E-Commerce. Weitere Informationen unter www.chal-tec.com.



