Gesucht: 10.000 New Yorker, die sich im Namen der Wissenschaft durchleuchten lassen wie nie zuvor. Blutwerte werden ebenso erfasst wie Handynutzung oder Kreditkartenbuchungen. Und das 20 Jahre lang.

Alles, was Aufschlüsse über Lebensgewohnheiten geben kann, zählt zu den für die Forscher interessanten Daten. Das ehrgeizige Unterfangen gibt sich entsprechend mit keinem geringeren Namen zufrieden als "Human Project". Die unterschiedlichen Datenströme sollen in einen Fluss der Erkenntnis zusammenfließen und die Gesundheits- und Altersforschung genauso voranbringen wie etwa die Bildungsforschung.

"Das ist es, worum es geht: ein ganzheitliches Bild zusammenzusetzen", sagt Projektleiter Paul Glimcher, Professor für Neurowissenschaften, Wirtschaft und Psychologie an der New York University. Das mit 15 Millionen Dollar (gut 13 Millionen Euro) pro Jahr veranschlagte Projekt betrete Neuland mit der schieren Fülle individueller Daten, die es sammeln wolle, erklärt der Vasant Dhar von der Zeitschrift "Big Data", die sich seit längerem mit dem Vorhaben auseinandersetzt. "Es ist sehr ambitioniert", betont der Datenwissenschaftler der New York ...

