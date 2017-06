Unterschleissheim - Im Nachgang zum EZB-Zinsentscheid vom 8. Juni tagten in der vergangenen Woche die amerikanische Notenbank (FED), die Bank of England (BoE), die japanische (BoJ) und nicht zuletzt die Schweizer Notenbank (SNB), so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...