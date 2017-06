Neuss (ots) - Die ExtraEnergie GmbH gehört zu den drei günstigsten Stromanbietern in Deutschland. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität, für deren Auswertung insgesamt 48 Einzelstudien herangezogen wurden. Auf Basis einzelner Preisdaten wurden die jeweils drei günstigsten Unternehmen in insgesamt 18 Kategorien ermittelt.



Bei der Wahl des Energieversorgers wird der Preis als Auswahlkriterium für Verbraucher zunehmend wichtiger. Denn seit dem Jahr 2000 hat sich der Strompreis in Deutschland in Folge der Energiewende und den damit verbundenen gesetzlichen Umlagen mehr als verdoppelt. Allein von Januar bis Juni 2017 ist der Preis für Strom, nach Angaben der Vergleichsportale Verivox und Check24, im Schnitt um 2,5 bis drei Prozent gestiegen, was für Verbraucher eine erhebliche Mehrbelastung bedeutet.



Verbraucher sollten daher unbedingt die Tarife und Preise der einzelnen Versorger vergleichen, denn dort liegt großes Sparpotential verborgen. Die Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität zeigt, dass für dasselbe Produkt und dieselbe Leistung oft unterschiedlich hohe Preise verlangt werden.



"Wir freuen uns, immer wieder in den beiden wichtigen Disziplinen - Service und Preis - zu überzeugen und dies sowohl von unseren Kunden als auch in unabhängigen Studien wiederholt bestätigt zu bekommen", sagt Mordechay Maurice Ben-Moshe, Gründer und Geschäftsführer der ExtraEnergie GmbH. "Wir bewegen uns mittlerweile seit acht Jahren sehr erfolgreich in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld und sehen in den Auszeichnungen auch unser kontinuierliches Engagement für eine optimale Preisgestaltung sowie eine hohe Servicequalität belohnt."



Seit dem Markteintritt 2009 wurde ExtraEnergie mehrfach für eine kundenfreundliche Preispolitik, kombiniert mit gutem Service, ausgezeichnet, zuletzt im März dieses Jahres mit einer Platzierung in den Top Ten der beliebtesten Energieanbieter Deutschlands. Das Ranking basiert auf einer Studie, die vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde.



Über die ExtraEnergie GmbH



Die ExtraEnergie GmbH mit Sitz in Neuss ist ein 2008 gegründeter konzernunabhängiger Energieversorger für Strom und Gas. Das Unternehmen hat sich in Deutschland unter den großen Energieanbietern etabliert und beliefert mit den Marken extraenergie, prioenergie und HitEnergie Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen und die Tarife wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. In einer Studie zur finanziellen und ökologischen Nachhaltigkeit deutscher Energieversorger aus der Feder des Instituts für Wirtschaftsprüfung (IWP) der Universität des Saarlandes belegte ExtraEnergie zwei Jahre in Folge noch vor den großen deutschen Energiekonzernen einen Spitzenplatz. ExtraEnergie bietet ausschließlich zertifizierten Ökostrom und klimaneutrales Erdgas an. Mit professionellem Management, effizienten Prozessen und schlanken Strukturen hat sich ExtraEnergie zum Ziel gesetzt, ihre Kunden mit einem dauerhaft günstigen Angebot zu überzeugen und den Wettbewerb am Energiemarkt zu verstärken.



ExtraGünstig, ExtraSicher, ExtraGrün: ExtraEnergie!



