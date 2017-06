Hamburg (ots) - Flexible Displays, AR / VR, KI und Machine Learning werden unsere Handys - zehn Jahre nach der iPhone-Einführung - grundlegend verändern. Das weltweit erste Smartphone, das AR- und VR-Erlebnisse bietet, ist auf der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW kommenden Montag (26.6.) in Hamburg und Mittwoch (28.6.) in München bereits zu sehen. Vom Handy als Türöffner über die erste durch Gesten steuerbare Drohne bis hin zu Lautsprechern aus dem Drucker und ausrollbaren Fernsehern: namhafte Unternehmen von "A" wie ASUS bis "Z" wie ZDF bieten auf der bekannten Presse-Vorschau im Vorwege von gamescom und IFA einen hoch spannenden Einblick in die Zukunft der Unterhaltungselektronik und des intelligenten Zuhauses. Wer neue Produkte und Technologien live erleben möchte, die unsere Lebens- und Arbeitswelt nachhaltig verändern werden, meldet sich an über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com. Weitere Infos folgen nach der Akkreditierung.



Nach LED, OLED kommt jetzt ELD. Die gedruckten ELD-Displays - extrem fexibel und preiswert - bringen nicht nur Verpackungen zum Leuchten und machen sie intelligent. Ein internationales Mode-Label integriert sie jetzt auch bereits in die nächste Kollektion. Erstmals können Kleider und Jacken dann z.B. Stimmungen, Gefühle kommunizieren und mit der Umwelt interagieren.



Lautsprecher aus dem Drucker - Fernseher zum Ausrollen



Gedruckte Elektronik ist dünn, leicht, flexibel, robust und preiswert. Vom Lautsprecher aus dem Drucker bis zum aufrollbaren Fernseher - welche neuen Anwendungen bereits möglich sind und wohin die Reise geht - vom Auto über die Medizin bis zur Unterhaltungselektronik 4.0 -, erfahren die Besucher der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW kommenden Montag (26.6.) in Hamburg und Mittwoch (28.6.) in München. Denn auf der bekannten Presse-Vorschau im Vorwege von gamescom und IFA zeigen namhafte Aussteller von ASUS über GIGASET bis XORO ihre neuesten Produkte vorab.



Dabei wartet die PREVIEW mit zahlreichen Premieren auf. Vom weltweit ersten Smartphone, das AR- und VR-Erlebnisse ermöglicht über die neue Licht-Generation, die nicht nur hell, sondern jetzt auch schlau wird, bis hin zur ersten per Gestik steuerbaren Drohne. Auch der 1. TV-Sender für eSports - der bald nach Deutschland kommen wird - stellt sich auf der PREVIEW vor. Der Tastensport begeistert ein Millionenpublikum. Vor allem junge Menschen. Eine Zielgruppe, die etablierten TV-Anbietern abhanden gekommen ist. Wird eSports also zum Detox für ARD, RTL & Co? Was sollen Hersteller und Programmanbieter tun? Wie will man seine Geschäftsmodelle retten bzw. reloaden? - Fragen, denen der Trend-Talk im Rahmen der PREVIEW am kommenden Montag in der Medienstadt Hamburg nachgeht. Wer mitreden und die Zukunft der Unterhaltungselektronik und unseres intelligenten Zuhauses live erleben möchte, meldet sich an über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com.



OTS: Preview Event & Communication newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52492.rss2



Pressekontakt: PREVIEW Event & Communication Eckerkamp 139B 22391 Hamburg team@preview-event.de www.pre-view-online.com