Frankfurt (ots) -



Chubb gab heute die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags mit der Fluggesellschaft Wizz Air bekannt, die auch ihren Kunden in Deutschland künftig Reise- und Flugstorno-Versicherungen von Chubb anbietet. Wizz Air ist die größte Niedrigpreis-Fluggesellschaft Mittel- und Osteuropas.



Die Vereinbarung folgt Chubbs Strategie Kooperationen im europäischen Reiseversicherungssegment auszubauen. Bereits heute arbeitet Chubb als Reiseversicherungsanbieter mit diversen großen Fluggesellschaften, Internet-Reisevermittlern und Finanzinstituten zusammen.



Reisende, die Flüge auf wizzair.com oder über die mobile App von Wizz Air buchen, können ab sofort eine Reise- oder Reiserücktrittsversicherung - oder auch beides - bei Chubb buchen. Der Deckungsschutz ist in Deutschland sowie in 22 weiteren Ländern Europas in insgesamt 17 Sprachen erhältlich.



"Wir sind stolz darauf, mit einer der erfolgreichsten Low-Cost-Fluggesellschaften Europas zusammenarbeiten zu dürfen, die seit ihrer Gründung im Jahr 2003 kontinuierlich gewachsen ist. Wizz Air-Kunden werden künftig von unseren Reise- und Flugstornoangeboten profitieren können, die sich durch gute Versicherungsbedingungen, attraktive Preise und vor allem einen erstklassigen Service und Support im Not- und Schadenfall auszeichnen," erläutert Melina Langhanns, Key Account Manager Travel bei Chubb.



"Wizz Airs erklärtes Ziel ist es, Kunden möglichst niedrige Ticketpreise und ein in jeder Hinsicht erstklassiges Reiseerlebnis zu bieten. Mit Chubb haben wir einen Partner gefunden, der unseren Passagieren maßgeschneiderte Versicherungslösungen bietet, damit sie ihre Reisen noch mehr genießen können - sorgenfrei und ohne umständliches Prozedere. Wir werden unseren Service und unsere Produktpalette auch künftig immer weiter verbessern, um die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich erfüllen zu können," ergänzt George Michalopoulos, Chief Commercial Officer bei Wizz Air.



Über Chubb



Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.



Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



