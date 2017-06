Durch mehr grenzüberschreitende Bankenzusammenschlüsse würden lokale Märkte angekurbelt, so ein EZB-Bankenaufseher. Dies würde sich auch für den Kunden auszahlen, da mehr Möglichkeiten geboten werden könnten.

EZB-Bankenaufseher Pentti Hakkarainen hat sich für mehr grenzüberschreitende Zusammenschlüsse in der Branche ausgesprochen. Es wäre positiv, wenn länderübergreifende Bankdienstleistungen in Europa zunehmen würden, sagte Hakkarainen am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Dublin laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...