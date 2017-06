Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag gegenüber Dollar und Franken wenig verändert. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1165 USD gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken notiert sie bei 1,0870 CHF nur unwesentlich höher als im späten Handel am Mittwoch. Der US-Dollar zeigt sich gegenüber dem Franken ebenfalls kaum bewegt und geht aktuell zu ...

