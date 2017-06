22.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Knapp ein halbes Jahr nachdem Henning Gebhardt zu Deutschlands ältester Privatbank gewechselt ist, will "Mr. Aktie" mit dem "Berenberg Aktien-Strategie Deutschland" den neuen Flaggschiff-Fonds von Berenberg aufbauen. Seine Strategie ist dabei stark an die seines Erfolgsfonds "DWS Aktien Strategie Deutschland" angelehnt, den er bis zu seinem Wechsel zu Berenberg 16 Jahre lang bei der DWS verwaltete. Gebhardt knüpft somit direkt an seinen hervorragenden Track...

Den vollständigen Artikel lesen ...