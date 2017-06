Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.432,40 -0,05% +8,76% Euro-Stoxx-50 3.542,07 -0,35% +7,64% Stoxx-50 3.183,03 -0,27% +5,73% DAX 12.764,30 -0,08% +11,18% FTSE 7.414,40 -0,45% +3,80% CAC 5.256,20 -0,34% +8,10% Nikkei-225 20.110,51 -0,14% +5,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,08 +14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,72 42,53 +0,4% 0,19 -24,9% Brent/ICE 45,22 44,82 +0,9% 0,40 -23,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,06 1.247,95 +0,2% +3,11 +8,7% Silber (Spot) 16,59 16,49 +0,6% +0,10 +4,2% Platin (Spot) 929,45 928,50 +0,1% +0,95 +2,9% Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,2% +0,00 +3,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Das hartnäckig niedrige Niveau der Ölpreise dürfte die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag bremsen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine knapp behauptete Eröffnung an der Wall Street an.

Schon am Mittwoch hatten die Standardwerte im Sog fallender Ölpreise kleine Kursverluste verbucht. Die Nasdaq-Indizes entgingen hingegen dem Ausverkauf und verbuchten deutliche Gewinne. Sie wurden vom Biotechnologiesektor nach oben getragen. Nach Informationen der New York Times hat US-Präsident Trump ein Dekret vorbereitet, das die regulatorischen Vorgaben für die Pharmabranche lockern soll. Dazu hatten einige Technologieunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt.

Die Serie positiver Quartalsausweise setzt sich mit Oracle fort. Der Softwarekonzern und SAP-Konkurrent hat mit seinen am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktie schnellt im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 10 Prozent nach oben und dürfte auf einem neuen Rekordhoch in den regulären Handel starten.

Der Ölpreis macht am Donnerstag etwas Boden gut. Mehr als eine technisch bedingte Gegenbewegung dürfte aber nicht drin sein. Denn auch wenn die US-Regierung am Mittwoch eine Abnahme ihrer Rohölvorräte gemeldet hat, steigt die Ölförderung in den USA nach wie vor. Auch in anderen Ländern, darunter Libyen, wird mehr Öl gefördert. Damit bleiben die Förderkürzungen, auf die sich andere große Ölproduzenten im Mai geeinigt haben, ohne Wirkung auf den Ölpreis.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -3,3 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 237.000 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der jüngste Rückgang der Ölpreise belastet die europäischen Börsen am Donnerstagmittag. Der Sektor der europäischen Öl- und Gaswerte ist mit einem Minus von 1 Prozent bisheriger Tagesverlierer. Thyssenkrupp führen die Gewinnerliste im DAX mit einem Plus von 3,4 an. "Der Markt spielt die Korvettenaufträge", sagt ein Händler. Der Verteidigungsausschuss habe die Milliarden-Aufträge am Mittwochnachmittag gebilligt, sagt er mit Blick auf verschiedene Medienberichte. Zudem will das Unternehmen in seinem Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr sparen als bisher geplant. Als Stütze für SAP sehen Händler die guten Zahlen von US-Wettbewerber Oracle. Für SAP-Aktien geht es um 1,1 Prozent nach oben. Novartis steigen um 2,9 Prozent. Händler verweisen auf positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Ilaris. Im Blick stehen auch Metro und Stada. Das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheidet, ob Metro die beschlossene Aufspaltung des Konzerns ins Handelsregister eintragen darf. Bei einem ungünstigen Urteil für Metro stellt man sich im Handel auf erheblichen Abgabedruck in der Aktie ein wegen der damit verbundenen Unsicherheiten über die Zukunft des Konzerns. Metro notieren knapp im Minus. Bei Stada endet um Mitternacht die Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Bain Capital und Cinven. Sollte die Übernahme scheitern, geht Warburg davon aus, dass Stada unter den Fairen Wert von 60 Euro fallen wird. Stada verlieren 0,9 Prozent. Bei Merck richten sich die Hoffnungen auf das MS-Medikament Cladribine, dessen EU-Zulassung am Freitag erwartet wird. Für die Aktie geht es, auch mit den guten US-Branchenvorgaben vom Mittwoch, um 1 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.27 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1164 -0,06% 1,1171 1,1145 +6,2% EUR/JPY 124,21 +0,09% 124,11 124,20 +1,0% EUR/CHF 1,0869 +0,09% 1,0859 1,0858 +1,5% EUR/GBP 0,8811 -0,11% 0,8820 1,1363 +3,4% USD/JPY 111,27 +0,17% 111,09 111,46 -4,8% GBP/USD 1,2671 +0,04% 1,2666 1,2665 +2,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kursgewinne auf breiter Front haben am Donnerstag lange das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten geprägt. Im Späthandel kamen vor allem in China die Aufschläge aber ins Wanken und auch in Tokio drehte der Index noch ins Minus ab. In Tokio habe der im Verlauf anziehende Yen etwas gebremst, hieß es. Auslöser seien die am Markt gestiegenen Zweifel, dass die US-Notenbank das avisierte Zinserhöhungstempo auch beibehalten wird. Zu den größeren Verlierern gehörten dazu passend Aktien aus dem zinssensitiven Finanzsektor. An den chinesischen Börsen wirkte zunächst weiter die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, chinesische A-Aktien ab dem kommenden Jahr in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Ganz zum Handelsende gerieten die Kurse aber ins Rutschen, ausgelöst laut Markteilnehmern von einem "mysteriösen" Kursverfall bei der in Shenzhen notierten Aktie von Wanda Film Holding, die um 9,9 Prozent einknickte. Wanda Film beantragte daraufhin, die eigene Aktie vom Handel auszusetzen. Steigende Rohstoffpreise führten in Sydney zu Gelegenheitskäufen in Aktien der Branche. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue sprang um 3,8 Prozent an, die Aktie des Goldschürfers Newcrest stieg um 1,4 Prozent, weil auch der Goldpreis anzog, gestützt zum Teil vom etwas nachgebenden Dollar. Kurstreiber in Sydney waren aber auch die Bankenaktien. Cimic verbesserten sich unterdessen um 1,7 Prozent, nachdem die Hochtief-Tochter einen 2,81 Milliarden australische Dollar schweren Auftrag für das U-Bahn-Projekt in Sydney an Land gezogen hatte. Die Ölpreise konnten sich derweil von ihrem Absturz auf 10-Monatstiefs am Vortag nicht erholen und tendierten seitwärts. In Tokio stürzten Takata um 55 Prozent ab. Das wegen fehlerhafter Airbags, die vereinzelt auch zu Todesfällen führten, in eine schwere Krise geratene Unternehmen wird Medienberichten zufolge am Freitag oder am Montag Insolvenz beantragen. Takata selbst sagte derweil, man habe noch keine Entscheidung über einen Insolvenzantrag getroffen.

CREDIT

Die andauernde Ölschwäche wird langsam auch ein Thema an den Kreditmärkten. In den USA hat sich der Spread auf Highzinsanleihen um 12 Basispunkte (Bp) auf den höchsten Stand seit Mitte April ausgeweitet. Wie die Deutsche Bank anführt, hatten die beiden großen Highyield-ETFs ihre schlechtesten Tag seit drei Monaten. US-Energy-Highyield-Cash-Anleihen weiteten sich um 46 Basispunkte aus und seit Anfang Juni um insgesamt 82 Bp. Damit sind die Spreads noch weit von den Ständen von vor zwölf Monaten entfernt, was erst einmal beruhigt.

Die Ölschwäche ist jedoch vornehmlich ein signifikanter Faktor für US-Credits. Auch am Donnerstag zeigen sich die Risikoprämien wenig verändert im europäischen Geschäft. Die Commerzbank geht daher davon aus, dass sich die jüngste Outperformance von Euro-Credits gegenüber Dollar-Credits fortsetzen wird. Der jüngste Preisrückgang im Öl werde von den Anlegern mehr als angebotsseitig wahrgenommen. Die Märkte scheinen daher nach Einschätzung der Analysten bisher weniger besorgt als früher, dass dies auf eine Wachstumsabschwächung hindeuten könne.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler-Tochter Mytaxi übernimmt führende Taxi-App in Rumänien

Die Daimler-Tochter Mytaxi übernimmt in Rumänien den Betreiber der App Clever Taxi. Diese ist in 20 der größten Städte Rumäniens verfügbar und mit 17.000 angemeldeten Taxifahrern sowie rund 600.000 registrierten Nutzern die größte App des Landes zur Bestellung und Bezahlung eines Taxis, teilte Mytaxi mit. Der Markenname wird vorerst beibehalten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Thyssenkrupp will im Anlagenbau stärker sparen

Thyssenkrupp will in seinem Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr sparen als bisher geplant. Der DAX-Konzern will im Rahmen des vor einem Jahr gestarteten Transformationsprogramms für die Sparte zusätzlich zu den bisher geplanten 450 Millionen Euro einen weiteren "dreistelligen Millionen-Euro-Betrag" einsparen. Eine exaktere Größenordnung wollte ein Sprecher auf Nachfrage nicht nennen.

