Bereit für die Karriere - unter diesem Motto steht die diesjährige Sommerkampagne der WBS Training, einem der größten privaten Weiterbildungsanbieter Deutschlands. Teilnehmer profitieren von einem breiten Kursangebot mit flexiblen Lernmethoden sowie dem kostenlosen Bildungs- und Bewerbungscoachingpaket WBS JobService Plus. Zusätzlich haben sie die Chance, bei einer Verlosung eins von 150 professionellen Bewerberfotoshootings zu gewinnen. Interessenten können sich auf der Aktions-Website www.wbstraining.de/sommer/ oder an einem der über 200 WBS-Standorte informieren. Die WBS-Sommeraktion läuft noch bis zum 30. September 2017.



Geförderte Weiterbildung: Kursstarts im Sommer bei WBS Training



Keine Spur von Sommerloch: Wer die schönste Jahreszeit nutzen möchte, um sich neue Chancen am Arbeitsmarkt zu eröffnen, sollte sich über eine geförderte Weiterbildung informieren. WBS Training bietet hierzu eine vielfältige Palette an Inhalten, darunter IT, SAP®-Software, Personal, Medien und Gesundheit. Der Weiterbildungsort kann dabei flexibel gewählt werden: Teilnehmer folgen dem Live-Unterricht entweder an einem der über 200 WBS-Standorte oder vom heimischen PC aus über die Internet-Lernplattform WBS LernNetz Live. Auf wohlverdiente Erholung muss dennoch niemand verzichten: In vielen Fällen ist die Unterbrechung des Kurses für den geplanten Sommerurlaub möglich.



Bildungs- und Bewerbungscoaching inklusive, Chance auf professionelles Fotoshooting



Interessenten, die sich für einen der im Aktionszeitraum startende Kurse anmelden, profitieren außerdem vom WBS JobService Plus. Dieses kostenfreie Paket umfasst eine individuelle Bildungsberatung, bis zu drei Bewerbungscoachings sowie den "WBS Jobwegweiser", ein Handbuch mit praktischen Tipps rund um die erfolgreiche Bewerbung. Zusätzlich nehmen alle Teilnehmer an einer Verlosung teil, bei der es 150 Premium Fotoshootings für das perfekte Bewerbungsbild zu gewinnen gibt. So erwerben sie nicht nur die notwendigen Qualifikationen für ihren nächsten Job, sondern erhöhen auch ihre Chancen auf einen überzeugenden Auftritt bei potenziellen Arbeitgebern.



Beratung und Information an über 200 WBS-Standorten



Wer mehr über die Inhalte und Angebote der WBS-Sommeraktion wissen möchte, wendet sich am besten direkt an WBS Training - per Chat, Anruf oder in einem individuell vereinbarten Beratungsgespräch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren umfassend über das Kursangebot, geben Hinweise zu Anmeldung, Organisation und Abläufen und beantworten alle Fragen rund um die Fördermöglichkeiten. Auch besteht die Möglichkeit, im Vorfeld unverbindlich die Lernplattform WBS LernNetz Live zu testen.



