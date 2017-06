Das Original T. rex Skelett in Salzburg



Salzburg (ots) - In enger Zusammenarbeit mit dem Naturalis Bioversity Center in Leiden (NL) ist es gelungen, eines der bislang besterhaltenen Skelette eines Tyrannosaurus rex, das je geborgen wurde, ins Salzburger Land zu holen.



Diese Weltsensation wurde 2013 entdeckt und nun in jahrelanger Arbeit ausgehoben und präpariert. In den Niederlanden wird ein eigenes Museumsgebäude für das Skelett errichtet. Während der Bauarbeiten bereist das Skelett die Welt: Salzburg/Henndorf, Barcelona, Paris und Macao (China), danach sind Stationen in den USA in Planung.



Ab 23. Juni 2017 wird das Original Skelett des T. rex -Weibchens auf Gut Aiderbichl Henndorf die Besucher begeistern. Rund um den Sensationsfund werden alt und jung in einem Parcours mit 12 interaktiven Stationen in die Welt der Dinosaurier entführt und erleben hautnah mit allen Sinnen, wie die Urzeit-Giganten lebten.



Ein weiteres Highlight bildet die Dinosaurier-Ausstellung "Dinosaurs-Live": Originalgetreu nachgebildete, animierte Dinosaurier bewegen sich in Lebensgröße und geben so Einblicke in die Welt der Urzeitriesen! Die ersten Giganten reisen ab 23. Juni zusammen mit dem T. rex nach Salzburg. Ab 16. Oktober bis 7. Jänner 2018 ist die gesamte Vielfalt der animierten Dinosaurier zu sehen.



