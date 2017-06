Hervorragende Bewertung von Studium und Betreuung - Top-Weiterempfehlungsrate - Karrierebooster MCI-Studium



Innsbruck (ots) - Die soeben abgeschlossene Befragung von MCI-Absolventen/-innen zu ihrer Hochschule brachte erneut hervorragende Ergebnisse: 88,4 % empfehlen das MCI gerne in ihrem Umfeld weiter, 88,5 % bewerten ihre Studienentscheidung auch im Nachhinein klar als die richtige Wahl, 82,9 % beurteilen das Studium mit "sehr gut" oder "gut", und sensationelle 91,7 % loben die gute Betreuung während des Studiums.



Erstmals liegen mit dieser Untersuchung nun auch valide Zahlen über die berufliche Entwicklung nach dem Studium vor: So verfügen beispielsweise Bachelorabsolventen/-innen bereits bei Studienabschluss über durchschnittlich 1,9 Jobangebote, 41,8 % können sogar auf eine fixe Jobzusage verweisen. Knapp 40 % entscheiden sich für ein weiterführendes (Master-)Studium, die Hälfte davon absolviert dieses berufsbegleitend. Ähnlich stellen sich die Zahlen für Masterabsolventen/-innen dar: Bei durchschnittlich 2,3 Stellenangeboten zum Zeitpunkt des Studienabschlusses konnten 37,3 % bereits vor Studienabschluss einen Arbeitsvertrag abschließen.



Zwtl.: Karrierebooster "berufsbegleitendes MCI-Studium"



Studien- und Weiterbildungsangebote für im Berufsleben stehende Entscheidungsträger gehören sozusagen zum genetischen Programm der Unternehmerischen Hochschule® MCI*. Es sind nicht zuletzt die berufsbegleitend Studierenden, die schon während des Studiums ihr neu erworbenes Wissen in den Unternehmen umsetzen und damit den Praxistransfer sicherstellen. Dies schlägt sich auch in ihrer Gehaltsentwicklung nieder: Innerhalb von vier Jahren nach Abschluss des Studiums steigen die Gehälter um durchschnittlich 39,3 % (Bachelor) bzw. 38,4 % (Master).



Die Befragung erfolgte schriftlich und anonym unter 3.017 Absolventen/-innen des Management Center Innsbruck. Erfasst wurden alle Bachelor-, Diplom- und Masterstudiengänge der Jahre 2005 bis 2012. Die Rücklaufquote betrug 24,9 %.



Zwtl.: Stimmen



MCI-Rektor Andreas Altmann: "Seit dem Start vor mehr als 20 Jahren begleitet und fördert das MCI motivierte Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Ich bin stolz, dass unsere qualitätsvollen Programme und die Arbeit des gesamten Teams von den Absolventen/-innen in dieser Weise honoriert werden."



Brigitte Auer, Leiterin MCI-Qualitätsmanagement: "Unsere laufenden Qualitätsbemühungen mit dem Ziel exzellenter Lehre und Betreuung zeigen einmal mehr Erfolg. Ich freue mich auch für unsere Absolventen/-innen, dass sie im Berufsleben für ihr herausforderndes Studium belohnt werden."



Alexander Auer, Vorsitzender der MCI-Hochschulvertretung: "Als Vertreter der Studierenden am MCI führen wir einen intensiven und von Respekt getragenen Dialog mit der Hochschulleitung genauso wie mit dem gesamten MCI-Team. Ich gratuliere zu den beeindruckenden Ergebnissen."



*Am MCI können derzeit zwölf Bachelor-, Master- und Executive Master-Studiengänge berufsbegleitend studiert werden. Dazu kommen vier - auf modernen Konzepten des Blended und Mobile Learning sowie innovativen Technologien beruhende - Online-Studiengänge, zahlreiche kompakte Weiterbildungslehrgänge, Seminare, Firmentrainings u.ä.m.



Bilddownload: https://www.mci.edu/de/presse/7361-mci-absolventen-vergeben-bestnoten



Rückfragehinweis: MCI Management Center Innsbruck Ulrike Fuchs Public Relations +43 (0)512 2070 1527 ulrike.fuchs@mci.edu www.mci.edu



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: MCI Management Center Innsbruck newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66904 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66904.rss2