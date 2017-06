Stuttgart (ots) - Anfang Juni haben Alexandra (35) und Christian Anger (39) das Franchise für die Region Potsdam beim Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI) übernommen. Das Ehepaar bildet das neue schlagkräftige Team und ist beim weltweit führenden Netzwerk für die Organisation und Führung der bestehenden vier Unternehmerteams wie auch für den Auf- und Ausbau weiterer Teams verantwortlich.



Der Unternehmer Christian Anger ist selbstständiger Software-Entwickler und ist seit 2011 bei BNI und unterstützt als Partnerdirektor die Mitglieder. Inzwischen betreut er mit hohem Engagement vier Unternehmerteams und ist sehr gut in der Region vernetzt. Seine Ehefrau Alexandra Anger, Betriebswirtin und Organisationstalent, ist seit 2013 bei BNI und hat bisher zwei Unternehmerteams erfolgreich aufgebaut.



"Wir verändern die Art und Weise, wie die Welt miteinander Geschäfte macht dadurch, dass wir den Unternehmern in unserer Region aufzeigen, wie man (wieder) Geschäfte auf Handschlagsqualität abschließt und auch ohne viel Gerede darauf vertrauen kann, dass man das bekommt, was man möchte und dass man als Spezialist bei BNI ausreichend Wunschkunden findet, um davon mit einer gesunden Work-Live-Balance gut leben zu können.", freuen sich Alexandra und Christian Anger auf die bevorstehenden Aufgaben.



Ein Foto von Alexandra und Christian Anger gibt es unter: https://goo.gl/uY3gCH



Rückfragehinweis: BNI GmbH & Co.KG Robert Nürnberger Leitung Brandmanagement & Communications Tel.: +43 1 308 64 61-24 r.nuernberger@bni-no.de www.bni.de



