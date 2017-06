Wegen mehrerer Rücktritte fiel die Regierungsumbildung in Frankreich größer aus als gedacht. Statt Polit-Profis sitzen im Kabinett nun viele Laien. Einen Namen haben sie sich aber schon in der Zivilgesellschaft gemacht.

Weniger Politiker, mehr Fachfrauen könnte die Devise der neuen Regierung von Emmanuel Macron sein. Viele der Neuzugänge sind keine Vollblutpolitiker, sondern Frauen und Männer, die in der Zivilgesellschaft Karriere gemacht haben.

Florence Parly, Verteidigungsministerin, kommt von der staatlichen Bahngesellschaft SNCF. Die 53-Jährige hat dort die Finanzen gesteuert und war zuletzt für die Reisesparte zuständig. Vorher hat sie sechs Jahre als stellvertretende Generaldirektorin bei Air France gearbeitet. Parly hat einen Abschluss der Eliteschule ENA und hat erste Berufserfahrungen in ministeriellen Kabinetten gesammelt, bevor sie 2000 Staatsekretärin für den Haushalt in der Regierung des Sozialisten Lionel Jospin wurde. Für die bevorstehenden Konflikte um knappe finanzielle Mittel ist sie also bestens vorbereitet, ebenso wie auf die Leitung einer Großorganisation. Beides braucht sie im Verteidigungsministerium.

Nicole Belloubet, Justizministerin, ist eine Spezialistin der Rechtswissenschaften: Sie war seit vier Jahren Juristin im Verfassungsrat. Die meiste Zeit hat sie als Universitätsprofessorin gearbeitet. Mit der Politik ...

