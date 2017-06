Das renommierte Resort in den Dolomiten präsentiert sich im frischen und modernen Stil

The Luxury Collection, eine Marke von Marriott International, hat ein neues Juwel im spektakulärem Portfolio einzigartiger Luxushotels: das Cristallo Resort Spa. Das beliebte Traditionshotel in Cortina d'Ampezzo befindet sich im Eigentum und Management der Familie Gualandi und ist das erste Skiresort der Marke weltweit.

Eingebettet in die spektakuläre Bergregion der zum UNESCO Weltnaturerbe gehörenden Dolomiten im Nordosten Italiens hat das ganzjährig geöffnete Hotel nach einer Neugestaltung der Zimmer und Suiten sowie der Hotellobby wiedereröffnet. Eine zweite Renovierungsphase wird bis Dezember abgeschlossen sein, wenn das Haus seine erste Skisaison als Mitglied der Luxury Collection feiern wird. Mit dem Cristallo Resort Spa erweitert die Luxury Collection ihr Portfolio in Italien auf acht Hotels und folgt damit der Strategie, die Präsenz in Europa weiter auszubauen.

"Das legendäre Cristallo Resort verkörpert den Zauber der Destination und ergänzt dadurch The Luxury Collection in idealer Weise", so Mitzi Gaskins, Global Brand Leader, The Luxury Collection JW Marriott. "Italien ist ein wichtiger Markt für unsere Marke und dieses Haus ist bereits unser achtes Hotel in diesem Land. Diese Eröffnung ist aber auch ein wichtiger globalen Meilenstein für uns: es ist das erste Skiresort von The Luxury Collection weltweit!"

Zusätzlich zu einer überwältigenden, majestätischen Aussicht auf Cortina und die monumentalen Dolomiten verfügt das Hotel über 74 Gästezimmer, darunter 20 Suiten und die beiden Präsidentensuiten, die in unverwechselbarer Weise ausgestattet wurden, um das italienische Erbe des Anwesens zu unterstreichen. Helle Holzpaneele stehen aufwendigen Blumenverzierungen und feinem Gesims im lokalen Stil gegenüber. Jedes Zimmer wurde hochwertig ausgestattet mit einem charakteristischen Luxury Collection Bett, modernster Technologie und einem Badezimmer mit Carrara-Marmor und Fußbodenheizung.

Die vier Restaurants bieten den Gästen eine breite Auswahl an italienischen Speisen in gemütlichem Ambiente. La Stube1872mit seinen holzvertäfelten Wänden und seinem antiken Majolikaofenschafft ein privates Ambiente für exklusive Gourmet-Erlebnisse und verkörpert die lokale Küche und Tradition. Il Gazebo befindet sich in einem kreisförmigen Raum mit spektakulärer Rundum-Aussicht auf die umgebende Landschaft und bietet das Beste der regionalen italienischen Küche. La Veranda ist ein authentisches italienisches Restaurant, geöffnet für Frühstück und Mittagessen, und bietet Erlebnisse nach Art des Küchenchefs, die kulinarische Leidenschaft mit lokalen Rezepten verbindet. In den Sommermonaten öffnet La Terrazzaseine Pforten mit freiem Blick auf die beeindruckende Berglandschaft der Dolomiten.

Das Cristallo Ultimate Spa, ein Transvital Swiss Beauty Center, konzentriert sich auf die lokale, exklusive therapeutische Behandlungen mit charakteristischen Detox-, Anti-Aging-, Entspannungs- und "Après Ski"-Ritualen für seine Gäste. Ausgestattet mit einem Hammam, einer Sauna und einem übergroßen romanischen Innenpool umfasst das 1600 Quadratmeter große Spa auch einen geräumigen FitWell Club, der mit hochmodernen Fitnessgeräten, einem virtuellen Trainer und spektakulärem Ausblick auf die Dolomiten aufwartet.

Das Resort verfügt auch über eine Veranstaltungsfläche für private Events und eine Neun-Loch-Golfanlage in Partnerschaft mit dem Golf Club Cortina, auf der Gäste Golfturniere vor dem Hintergrund der malerischen Dolomiten spielen können. Das Club House präsentiert sich in einladendem alpinen Stil und schafft ein geselliges Ambiente; es befindet sich nur eine kurze Autofahrt vom Resort entfernt.

"Seit 1901 befindet sich das Cristallo in Familienbesitz", so Paola Gualandi, Eigentümerin und Vice President Sales Marketing, Cristallo Resort Spa. "Der Zusammenschluss mit The Luxury Collection wird es uns ermöglichen, die Tradition einer herzlichen und familiären Gastfreundschaft fortzuführen, während wir gleichzeitig Teil eines globalen Portfolio sind, die alle einem einheitlichen Standard von Luxus verpflichtet sind."

Das legendäre Anwesen, das 1901 erstmals seine Pforten öffnete, besitzt eine wechselvolle Geschichte, die auch die Gastgeberrolle für die Olympischen Winterspiele und die Beherbergung von Hollywood-Filmteams, wie für den Film The Pink Panther, sowie berühmter Persönlichkeiten wie Frank Sinatra umfasst. Cortina ist eine der beliebtesten italienischen Destinationen für Wintersport, Sommeraktivitäten wie Wandern und Mountainbiking, sowie eine der kulinarischen Top-Destinationen der Region. Als neuestes Mitglied der Luxury Collection wird das Cristallo Resort Spa an seiner Tradition festhalten, seine Gäste mit außergewöhnlichen, traditionellen Details wie Kronleuchtern und handgemalten Wandfresken in seinen Bann zu ziehen, während gleichzeitig die moderne Ausstattung erweitert wird, um den Gästen ein wahrhaft luxuriöses Ambiente zu bieten.

Preise für ein Doppelzimmer im Cristallo, A Luxury Collection Resort Spa, Cortina beginnen bei 320 EURO. Weitere Informationen und Reservierung unter www.cristallo.it.

